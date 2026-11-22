Formula 1 Las Vegas GP
Sainz: "50 tur boyunca adeta sıralama turu attım"
Las Vegas mücadelesine gridin arkasından başlayıp sekizinci bitiren Williams pilotu Carlos Sainz, yarışın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Kas 2026 09:50
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Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Kariyerinin 250. Grand Prix'sinde sekizinci olan Carlos Sainz, zorlu geçen sezonda Las Vegas'ın puan için tek fırsatları olduğunu önceden öngördüğünü belirtti.
Hava koridoru ve batarya yönetiminin öne çıktığı mücadeleyi uzun düzlüklü bir go-kart yarışına benzeten İspanyol pilot, 50 tur boyunca sınırları zorladığı yarışı şu sözlerle değerlendirdi: "Gerçekten harika bir start aldık, bu sezonki en güçlü yönlerimizden birini çok etkili kullandık.”
“Orta gruba dahil olup enerji dağıtımı ve hava koridoru stratejilerini değerlendirebilmek için ilk turda çok agresif olmam gerektiğini biliyordum ve tam olarak bunu yaptım.”
“Sonrasında benden daha hızlı araçların arkasında kalabilmek için 50 tur boyunca adeta sıralama turu attım. Stratejik davranarak, hangi mücadelelere gireceğimi ve ne zaman agresifleşeceğimi doğru seçerek son turda sekizinciliği almayı başardım. Takım için zor geçen bu yılda harika bir sonuç oldu.”
“Genel çerçevede yarış bana uzun düzlüklü, hava koridoru ve bataryayla yarıştığımız bir go-kart mücadelesini andırdı. Sonuca ulaşmak için kalıpların dışında düşünmeyi gerektiren stratejik yarışları seviyorum ve bugün de tam olarak bunu yaptık."
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images
Virajlarda rakiplerinden yavaş olmalarına karşın düzlük hızlarının kendilerine avantaj sağladığını vurgulayan Sainz, yoğun stres altında geçen mücadelenin ardından gelen sonucun büyük bir rahatlama yarattığını ifade etti: "Aslında benim açımdan denklem biraz daha basitti çünkü her virajda yavaş, her düzlükteyse hızlıydım.”
“Virajlarda fazla zaman kaybetmemeye çalışıp öndeki araçların birbirini savunduğu anlarda bataryamı kullanarak onları alt etmeye çalıştım. 250. yarışımda çok güçlü bir hafta sonu oldu. Eğlendim ama aynı zamanda çok stresliydi çünkü viraj performansınız yoksa 50 tur boyunca temponuzu korumak hiç kolay değil. Her fren noktası, her düzlük bölgesi ve duvarlara bu kadar yakın geçmek zorlayıcıydı.”
“Yine de Formula 1 için güzel bir gündü, herkes keyif aldı, olumsuz bir yan aramaya gerek yok. Bu araçla bu yıl puan alabileceğimiz son ve tek fırsat olduğunu tahmin ediyordum.”
“Böylesine uzun ve acı verici bir sezonun ardından Las Vegas'ta sekizinci olmak çok tatmin edici."
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
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- Motorsport.com Ekibi
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