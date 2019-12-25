Sainz’ın “Smooth Operator” şakası nasıl ortaya çıktı?
McLaren Formula 1 pilotu Carlos Sainz, Sade’nin 1984 şarkısı “Smooth Operator” takım radyosu mesajından yola çıkan ve 2019’un en çok tekrarlanan şakasının hikayesini anlattı.
Şakanın sonucu olarak şarkı, YouTube videoları ve sosyal medya mesajları olarak Sainz ile
bağlantılı hale geldi.
Sainz şarkıyı Brezilya Grand Prix’inde aldığı dördüncülükten, daha sonra Lewis Hamilton’ın
Alex Albon olayından dolayı aldığı cezadan sonra olan üçüncülük, sonra da takım radyosunda
tekrar etmişti.
Şarkının nereden geldiği sorulunca Sainz “Britanya Grand Prix’i sırasında radyoda çalan bir
şarkıydı. Radyoda dinlemeye başladım ve daha sonra öğrendim ki bayağı ünlü bir şarkıymış.”
Dedi.
Şarkının ne zamandan itibaren onu “Smooth Operator” olarak anlattığı üzerine sorulan
soruya ise Sainz “Hungaroring’de yapılan yarış sonrasında bu şarkıyı takım radyosunda
söyledim, “Smooth Operator” kelimesinin ne anlama geldiğini bilmeden. Takımdaki insanlar
ne anlama geldiğini anlattılar. Daha sonrasında belki de buna kendimi adayabileceğimi
düşündüm ve etrafımda biraz şaka materyali ortaya çıkardım. Ancak şarkıyı kendimi “Smooth
Operator” olarak gördüğüm için söylemedim, çünkü ne anlama geldiğini bile bilmiyordum.”
dedi.
Sainz ve takım arkadaşı Lando Norris 2019 sezonu sırasında pist dışında eğlenceli vakit
geçirmeleriyle tanındılar ve iki pilot birden sosyal medyada güçlü bir takipçi sayısına ulaştılar,
ki Formula 1 yönetiminin daha genç kesimi spora çekmek amacıyla kullandığı bir bölgeydi
sosyal medya.
Norris’in bu sene, Abu Dhabi Grand Prix’inde takım ile son yarışına çıkan mühendisinin
ağlamasını tiye alması dahil pek çok efsane radyo konuşması oldu. Norris aynı zamanda
Rusya Grand Prix’inin sonunda Japonya'da suşi yerse ölümcül bir şekilde hasta olacağı
üzerine bir şaka yaptı.
Sainz, ona takılan “Smooth Operator” lakabı hakkında Youtube yorumlarına baktığını da dile
getirdi.
Sainz “Evet, çok komikti. Yorumlarda gezindim ve çok komik yorumlar vardı, hatta bazıları
‘Carlos sayesinde buradayız’ şeklinde yorum yapmış ve 1000 beğeniye ulaşmışlar.” Dedi.
Not: Smooth Operator şarkısını hit haline getiren Sade, “Smooth Operator” olan kişiyi “Ona
iyi gelmeyen ancak karşı konulamaz cazibeye sahip dominant alfa erkeği” şeklinde tasvir
etmiştir.
Çeviri: Efe Kahya
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|Editör
|Jack Benyon
Sainz’ın “Smooth Operator” şakası nasıl ortaya çıktı?
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