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Formula 1 / Son dakika

Sainz: “30-40 puan daha fazlasına sahip olmam gerekiyordu”

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Sainz: “30-40 puan daha fazlasına sahip olmam gerekiyordu”
Ekleyen:
, Editör

McLaren sürücüsü Carlos Sainz, en güçlü sezonu olarak nitelendirdiği 2020’nin, beklediğinden daha az puana sahip olmasından ötürü sinir bozucu olduğunu söyledi.

McLaren ile son senesini geçiren ve gelecek sene Ferrari’ye geçecek olan Sainz, zorlu bir sezon geçiriyor.

Bazı şanssızlıklar yaşayan İspanyol sürücü, bazı sürücü hataları da yaptı.

Rusya Grand Prix’sinde kendi hatasıyla duvara çarpan Sainz, Silverstone’da 4. giderken lastik patlatırken Belçika GP’ye motor arızası sebebiyle başlayamadı.

2019’u altıncı sırada tamamlayan Sainz, şu anda sürücüler şampiyonasında 11. sırada yer alıyor.

26 yaşındaki sürücü, 2020’de performansının zirvesinde olduğunu ve kötü şansın kendisinin daha fazla puan almasının önüne geçtiğini söyledi.

MotorsportWeek’e konuşan Sainz, “Bu sinir bozucu. Ne kadar rekabetçi olduğumu biliyorsunuz ve Rusya’daki hatamı saymazsak kendimi iyi bir sene geçiriyor olarak görüyorum. Şu ana kadar F1’deki en iyi sezonumu geçirdiğimi düşünüyorum ve çok yüksek seviyede performans gösteriyorum.”

“Oyunumun en yukarısında olduğumu düşünüyorum, ancak sıralamaya baktığınızda 11. sırada olduğumu görüyorsunuz.”

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“Bu sene pek çok şeyin istediğim şekilde gitmediğini biliyorum. Benim için çok garip bir sene oluyor.”

“İvme yakalama ve arka arkaya iyi sonuçlar alma fırsatını hiç yakalayamadım. Henüz bitmedi, altı yarış daha var. Güçlü bir şekilde bitirmeye çalışacağım.”

“Sahip olduğumdan en az 30-40 puan daha fazlasına sahip olmam gerektiğini düşününce, bunu sinir bozucu buluyorum.” ifadelerini kullandı.

Sainz şu anda 51 puana sahip ve dördüncü sıradaki Daniel Ricciardo’nun 27 puan gerisinde yer alıyor. İspanyol sürücü, geçen seneki ‘geride kalanların en iyisi’ ünvanını korumayı beklemiyor.

“Biraz uzaktayım. Puan farkı, bir yarış galibiyeti kadar. İlk altı için savaşırken aldığımız puan sekiz oluyor ve şu anda rakiplerimin üç yarış gerisinde olduğumu söyleyebilirsiniz.”

“Bunu, Valtteri Bottas’ın lider Hamilton’dan 50-75 puan geride olmasıyla eş tutabilirsiniz. O, şampiyonluk yarışında mı? Belki. Ancak çok küçük bir şansım var.”

“Bu, son yarışlarda iyi sonuçlar almak istemediğim anlamına gelmiyor ve McLaren ile sezonu iyi bitirmek ve çokça puan almak istiyorum.”

 

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Editör Cem Özel

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