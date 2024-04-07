Sainz: "3. olabileceğimi biliyordum ancak Mercedes'i geçmekte zorlandığım için emin değildim"

Yarışın başında dördüncü sırada bulunan Sainz, ilk pit stoptan sonra Mercedes'ten Russell'ın arkasında takılı kalınca ön bölümle bağlantıyı kaybetmiş oldu.

Ancak Sainz, istikrarlı yükselişini sürdürdü ve ikinci pit stoplara çok geç girdi. Bu bölümde Sainz, lider Verstappen pite geldiğinde liderliğe yükseldi. Rakiplerinin pite gelmesinin ardından telsizden yarış mühendisine yakın zamanda pite girmeleri gerektiğini aksi takdirde çok sıra kaybedeceklerini söyleyen Sainz, yeni set bir orta lastiğinin olduğu ve yükselecekleri cevabını aldı.

Sainz, 36. turun sonunda pite geldi ve Mercedes pilotlarının arkasında 7. sırada geri döndü. Mercedes pilotlarının pite girmesiyle iki sıra yükselen Sainz, yarışın devamında yaklaşık 5 sn önde olan Lando Norris ve Charles Leclerc'i geçerek 3. sıraya yükseldi ve podyumun sahibi oldu.

Sainz böylece, apandisit ameliyatı nedeniyle kaçırdığı Suudi Arabistan GP haricinde tüm yarışlarda podyumda yer aldı.

Yarışın ardından konuşan Sainz, "İyi bir yarış çıkardım. Çok mutluyum çünkü lastik aşınması nedeniyle oldukça zordu ama sonra bulutlar geldi ve bozulma çok daha azaldı. Tek pitin daha hızlı olduğunu düşünüyordum ancak iki pit stop yaptık."

"Orada birçok aracı sollamak zorunda kaldım. Suzuka'da her zaman olduğu gibi sollama yapmak zordu. Birinci viraja iyi bir giriş yapmak için son şikanı çok iyi dönmeniz gerekiyor. Hamlelerimi tamamlayabildim ama oldukça zordu." dedi.

Pite girip Norris ve Leclerc'in arkasından çıktıktan sonra podyumun mümkün olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Sainz, "Olabileceğini düşündüm ama ikinci stintte Mercedes'i geçmenin ne kadar zor olduğu ve takip etmenin ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında üçüncülüğe geri dönmenin çok zor olacağını düşünüyordum."

"Lando ve Charles'a yaklaşmak için çok büyük bir farka ihtiyacım olduğunu biliyordum. Sonunda bunu başardık. Sert lastikte hızlıydım. Sert lastiğin bana zorlama hissi vermesini gerçekten sevdim ve hamlelerimi yaptım ve podyuma çıktım." şeklinde cevap verdi.