Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Ekleyen:
, Editör

Carlos Sainz, sıralama turlarında bariyerlere 22G kuvvetle çarptığını söyledi.

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Ferrari pilotu Sainz, Macaristan Grand Prix hafta sonuna güçlü bir tempoyla başlamıştı ve ikinci antrenman dışında hep iyi zamanlar çıkarabilmeyi başarmıştı.

Cumartesi gününe de iyi başlayan Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde arkadan kayma yaşayarak bariyerlere çarptı ve yaşadığı bu kazanın 22G kuvveti şiddetinde olduğu öğrenildi.

İspanyol pilot, yaşadığı kazanın kendi için sürpriz olduğunu çünkü bir önceki tur bu viraja daha hızlı girdiğini belirtti.

Sainz, şu ifadeleri kullandı: ''Bir önceki turda çok önden kayma yaşamıştım bu yüzden de arkadan kayma yaşamayı beklemiyordum.''

''Bu garipti çünkü viraja, birinci bölümde girdiğimden daha yavaş girmiştim. Sanırım saatte 35km hızında bir rüzgar beni pist dışına itti.''

''Ancak bu bir bahane değil, bu olması gereken bir durum değildi. Bu durumu çok fazla yaşamadığım için şanslıyım bu yüzden kendi üzerime çok baskı kuramayacağım.''

İspanyol pilot, bu fırsatı kaybettikleri için takımından da özür diledi.

''Tabii ki takımdan özür diliyorum çünkü birinci bölümü çok iyi geçirdikten sonra bir fırsat kaybettim.''

''Tahmin edebileceğiniz gibi bu araçlar rüzgara çok duyarlılar. Belki de bu yüzden biraz sürpriz olmuştur. Olan oldu.''

Sainz yarınki yarışta lastik seçiminde serbest olsa da, İspanyol pilot serbest lastik seçiminin bu pistte çok avantajlı olmadığını dile getirdi.

''Ne yazık ki, bu pistte lastik seçiminde çok fazla avantaj yok. Tabii ki, yarın yukarılara geri en iyi seçeneklerimizi değerlendireceğiz.''

''Ancak evet, bu kötü oldu çünkü bu pist, sıralamalarda sorun yaşamak isteyeceğiniz bir pist değil. Çünkü burada çok fazla geçiş yapma şansı yok. Bu durumdan öğreneceğiz.''

Sıralamaların ikinci bölümünde tekrar neden piste çıkmadığı sorulan Sainz, aracın hasarlı olduğunu söyledi.

''Bu kazanın 22G büyüklüğünde olduğu bana söylendi ve araç zaten hasarlıydı. Ön kanat aracın altında kalmıştı. Pes etmedim ve denedim ancak belki de yapılabilecek en iyi şey durmaktı.''

paylaşım
yorumlar
Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

Önceki haber

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

3 s
2
Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

1 s
3
Formula 1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

2 s
4
Formula 1

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

30 dk
5
Formula 1

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

2 s
Son Haberler
Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''
F1

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

0dk
Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"
F1

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

30dk
Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
F1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

1 s
Bottas: ''En azından ön çizgideyim''
F1

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

2 s
Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"
F1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

2 s
Son Videolar
Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Daha fazlası
Betim Aker
Bottas: ''En azından ön çizgideyim'' Macaristan GP
Formula 1

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''
Formula 1

Verstappen ''Kazadan sonra Wolff hariç tüm takım patronları mesaj gönderdi''

Carlos Sainz Jr. Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler
Formula 1

Ferrari'nin yeni DMG simülatörü hakkında son bilgiler

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"
Formula 1

Sainz: "McLaren, geçilmesi en zor araçlardan birisi"

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı" Britanya GP
Formula 1

Sainz: "Ferrari bugün çok hızlıydı"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi" Macaristan GP
Formula 1

Ferrari, Macaristan GP performansı konusunda "gerçekçi"

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor
IMSA

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak Britanya GP
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ilk zaferi onuruna Silverstone'da özel bir kaskla yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"

Son Haberler

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''
Formula 1 Formula 1

Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "İlk 10'da yer alabilmek önemliydi"

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''
Formula 1 Formula 1

Bottas: ''En azından ön çizgideyim''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.