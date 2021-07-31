Sainz: ''22G'lik bir kazaydı''

Ferrari pilotu Sainz, Macaristan Grand Prix hafta sonuna güçlü bir tempoyla başlamıştı ve ikinci antrenman dışında hep iyi zamanlar çıkarabilmeyi başarmıştı.

Cumartesi gününe de iyi başlayan Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde arkadan kayma yaşayarak bariyerlere çarptı ve yaşadığı bu kazanın 22G kuvveti şiddetinde olduğu öğrenildi.

İspanyol pilot, yaşadığı kazanın kendi için sürpriz olduğunu çünkü bir önceki tur bu viraja daha hızlı girdiğini belirtti.

Sainz, şu ifadeleri kullandı: ''Bir önceki turda çok önden kayma yaşamıştım bu yüzden de arkadan kayma yaşamayı beklemiyordum.''

''Bu garipti çünkü viraja, birinci bölümde girdiğimden daha yavaş girmiştim. Sanırım saatte 35km hızında bir rüzgar beni pist dışına itti.''

''Ancak bu bir bahane değil, bu olması gereken bir durum değildi. Bu durumu çok fazla yaşamadığım için şanslıyım bu yüzden kendi üzerime çok baskı kuramayacağım.''

İspanyol pilot, bu fırsatı kaybettikleri için takımından da özür diledi.

''Tabii ki takımdan özür diliyorum çünkü birinci bölümü çok iyi geçirdikten sonra bir fırsat kaybettim.''

''Tahmin edebileceğiniz gibi bu araçlar rüzgara çok duyarlılar. Belki de bu yüzden biraz sürpriz olmuştur. Olan oldu.''

Sainz yarınki yarışta lastik seçiminde serbest olsa da, İspanyol pilot serbest lastik seçiminin bu pistte çok avantajlı olmadığını dile getirdi.

''Ne yazık ki, bu pistte lastik seçiminde çok fazla avantaj yok. Tabii ki, yarın yukarılara geri en iyi seçeneklerimizi değerlendireceğiz.''

''Ancak evet, bu kötü oldu çünkü bu pist, sıralamalarda sorun yaşamak isteyeceğiniz bir pist değil. Çünkü burada çok fazla geçiş yapma şansı yok. Bu durumdan öğreneceğiz.''

Sıralamaların ikinci bölümünde tekrar neden piste çıkmadığı sorulan Sainz, aracın hasarlı olduğunu söyledi.

''Bu kazanın 22G büyüklüğünde olduğu bana söylendi ve araç zaten hasarlıydı. Ön kanat aracın altında kalmıştı. Pes etmedim ve denedim ancak belki de yapılabilecek en iyi şey durmaktı.''