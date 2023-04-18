Sainz, 2026'da Audi'de yarışabilir mi?

Audi, Sauber takımını satın alma sürecine çoktan başladı; şirket, Ocak ayında Sauber Group'un açıklanmayan bir hissesini aldı. Bu hisse, Audi 2026'da çoğunluk hissesini almadan önce daha da artmış olacak.

Andreas Seidl'in McLaren'dan Sauber Grup CEO'su olarak geçişi denetlemek üzere takıma katılmasıyla, şimdiden geleceğe yönelik personel değişiklikleri yapıldı.

Ancak 2026'daki pilot kadrosu halen bilinmiyor.

Şu anki Sauber pilotu Valtteri Bottas, Audi dönemine devam etmek istediğini açıkça belirtti ve Crash.net'e şunları söyledi: "Önümde daha uzun yıllar varmış gibi hissediyorum ve bundan keyif aldığım sürece, performans gösterebildiğim ve spora bir şeyler katabildiğim sürece burada kalacağım. Bunun uzun yıllar devam edeceğini görebiliyorum."

"Bence F1'e yeni bir üreticinin katılacak olması heyecan verici ama 2026 hâlâ çok uzak. Göreceğiz, bana bir ya da iki yıl sonra sorabilirsiniz!"

33 yaşındaki pilotun Audi'ye liderlik etmek için favori olduğu düşünülürken, başlangıçta Schumacher'in Alman vatandaşı olması nedeniyle takımda olabileceği spekülasyonları yapılmıştı.

Ancak İsviçreli yayın organı Blick'e göre artık bir isim daha var: Sainz.

Yayın İspanya'da, 'Leclerc'in yanında muhtemelen şampiyonluk şansı olmayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, Sauber CEO'su Seidl için listenin başında yer alıyor' şeklinde bir söylenti bildirdi.

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Blick'in haberine göre Audi, 2026'dan itibaren Hinwil'deki ekibini mümkün olan en kısa sürede büyütmek istiyor. Şu anda sadece AlphaTauri, Alfa-Sauber'den [530 çalışan] daha küçük.

Sainz, geçtiğimiz sezon Ferrari'yle olan sözleşmesini 2024 sonuna kadar uzattı. Eğer söylentiler doğruysa, İspanyol pilot 2025 yılında Sauber'e katılabilir ve Audi'ye geçmeden önce takımı tanıyabilir ya da bir sezon için Ferrari ile sözleşmesini uzatmayı tercih edebilir.

Ancak Audi CEO'su Markus Duesmann, takımın herhangi bir pilotla görüşmelere başlamadığını açıkladı.

Duesmann, Der Spiegel'e şunları söyledi: "Şu anda birçok karar merciiyle, pilotlarla, takım yöneticileriyle görüşüyoruz. Ancak Mick Schumacher ile bir taahhüt konusunda somut bir görüşme yapılmadı."

"Elbette Alman pilotlar ana şirketin üst düzey yöneticilerini ilgilendirdiği kadar bizi de ilgilendiriyor, ama bu bizim için bir gereklilik değil."

Audi bu hafta Çin'de Formula 1 projesini ilk kez tanıtıyor ve 'F1 Power made in Germany' [F1 gücü Almanya'da üretildi] sloganıyla lansman görünümünü sergiliyor.

Duesmann, Auto Shanghai'da yaptığı açıklamada, "Motor sporları DNA'mızın ayrılmaz bir parçasıdır."

"Formula 1'e olan bağlılığımızın Audi'nin sportif odağını güçlendireceğine inanıyoruz. F1, özellikle genç hedef gruplar arasında ve en önemli satış pazarımız olan Çin'de küresel erişimini sürekli artırıyor." dedi.