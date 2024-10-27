Sainz: "2025'te ayrılacak olmak, Ferrari'nin yükselişini 'acı-tatlı' hale getiriyor"

Ferrari'nin yükselen form grafiği Carlos Sainz'ı "hem acı hem tatlı" hissettiriyor; çünkü takımın gelecek yıl dünya şampiyonluğu mücadelesinde sağlam bir yere sahip olacağını düşünüyor, ancak o artık orada olmayacak.

Ferrari, 2024 sezonunun ortalarında aracı geliştirmede yaşadığı zorlukları aşarak özellikle yüksek hızlı virajları nispeten az olan pistlerde rekabet gücünü yeniden kazandı.

Charles Leclerc, eylül ayında Monza’da İtalya Grand Prix’sini kazandı ve Bakü’de zafer mücadelesi verdi ancak her iki pilot da Singapur’daki sıralama turlarında başarısız olup önlerdeki rekabete katılamadı. Ancak geçen hafta Austin’de Leclerc’in liderliğinde 1-2’lik bir sonuç elde eden takım, Ferrari'yi yeniden şampiyonluk yarışına taşıdı.

Ferrari’nin yükselişi, uzun bir sürecin sonucu oldu; 2023'te takım patronu olarak göreve başlayan Fred Vasseur, operasyonel hataları ortadan kaldırarak ve her departmanı geliştirme amacıyla takımı ileriye taşımaya odaklandı ve bu çabalar, bu yıl yarış temposunun önemli ölçüde artmasıyla sonuç veriyor.

Sainz, 2021'de McLaren'dan Maranello merkezli takıma katılarak bu sürecin büyük bir kısmında takımda yer aldı ancak Ferrari’nin Lewis Hamilton’ı transfer etmesinin ardından gelecek yıl Williams'a geçecek.

Bu nedenle, İspanyol pilot Ferrari'nin performansındaki yükselişten memnun olsa da, 2025'te Scuderia ile yolculuğunu tamamlayamayacağı için Meksika’da aldığı pole pozisyonunun kendisi için buruk bir sevinç olduğunu itiraf etti.

Pole man Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Sainz, "Araç ve son dönemdeki performansım ne kadar iyi olsa da, geleceğe dair iyimser hissetsem de bu başarı acı tatlı bir his veriyor. Ferrari'nin gelecek yıl dünya şampiyonluğu mücadelesinde olabileceğini hissediyorum ama ben orada olmayacağım,"

“Bu takımın bir parçası olarak, takımın gelecek yıl için bu şampiyonluk mücadelesine hazırlanmasına katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Son beş yarışa girerken hızlı ve iyi performans gösterdiğim bir noktada ayrılıyor olmam, beni biraz... Nasıl desem bilemiyorum, ama iyi hissettirmiyor. Ancak yapacak bir şey yok. Bu beş yarışta daha fazla zafer kazanmaya, podyumda çıkmaya ve bunların tadını çıkarmaya çalışacağım. Sonra gelecek yılı düşüneceğiz." dedi.

Sainz, Ferrari'nin yüksek hızlı virajlarda McLaren'a kıyasla zayıf kaldığını ve bunun Katar’da sorun yaratacağını, ancak diğer pistlerde daha güçlü olacaklarını düşünüyor.

Ferrari bu yıl hala takımlar şampiyonluğunu kazanabilir. Şahlanan At, McLaren ile olan puan farkını 48’e indirdi ve Red Bull’un ise yalnızca 8 puan gerisinde bulunuyor.

30 yaşındaki pilot, "Özellikle sıralama modunda yüksek hızlı virajlarda eksik kalıyoruz, bu da Katar’ın bizim için zor bir yarış olacağı anlamına geliyor."

"Ancak diğer pistlerde umarım rekabetin içinde olacağız, bu da Katar dışında neredeyse her pistte kazanma şansımız olduğu anlamına geliyor." diye ekledi.