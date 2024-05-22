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Formula 1 Monako GP

Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak

Sky Sports News’in haberine göre Carlos Sainz, gelecek yıl için başka bir seçeneğin olması halinde, 2025 yılında Mercedes’te olmayacak.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Carlos Sainz, bir süredir gelecek sezon Ferrari için yarışmayacağını ve Ferrari’nin, Charles Leclerc ile Lewis Hamilton’dan oluşan bir kadroyu tercih edeceğini biliyordu.

İspanyol sürücü, son iki F1 sezonunda yarış kazanan tek Ferrari sürücüsü. Charles Leclerc ise 2022 Avusturya GP’sinden bu yana galibiyet alamıyor.

2025 yılında Sainz için seçenekler arasında, Fernando Alonso’nun yerine Aston Martin’e geçme, Mercedes’te Hamilton’un koltuğunu devralma veya Audi’nin 2026’daki gelişinden önce Sauber’e geçme potansiyelleri bulunuyor.

Audi’nin, Sainz’e büyük bir maaş teklifi yaptığı biliniyor. Ancak Sainz bu teklifi düşünürken başka seçeneklere bakıyor. Mercedes’teki ikinci koltuğun kapısı şu anda potansiyel olarak kapanmış durumda.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton’un yerine geçecek pilot için zaman ayırmaya istekli fakat Sky Sports News, Wolff’un Red Bull’dan Max Verstappen’a açıkça teklifte bulunurken, ikinci pilotun Sainz olmayacağını bildirdi.

Max Verstappen’ı Mercedes’e getirememesi halinde Wolff, George Russell ile genç yetenek Kimi Antonelli’yi tercih etmesi muhtemel olacak gibi görünüyor.

Carlos Sainz, Aston Martin ve Mercedes’teki koltuklarını potansiyel olarak kaçırmış olmasına rağmen, Red Bull’da ikinci sürücü olmakla ilgileniyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan Sergio Perez’in veya Verstappen Mercedes’e geçmeye karar verirse, Sainz Verstapen’ın yerini alabilir.

Rümeysa Öztürk

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