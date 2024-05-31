Sainz, 2025 için Williams ile mi anlaşıyor?
Red Bull, Mercedes ve Audi ile bağlantılı olmasına rağmen, Williams 2025 F1 şampiyonası için Carlos Sainz ile anlaşan takım olabilir.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, 2025 yılı için mevcut Mercedes pilotu Lewis Hamilton ile anlaştığını duyurdu.
Bu da, 2024 sezonunun Sainz'ın İtalyan takımındaki son yılı olacağı anlamına geliyordu. Ancak buna rağmen İspanyol pilotun 2025 F1 şampiyonası için seçenekleri hiç de az değildi.
Ancak o zamandan bu yana Red Bull kapısının kapandığı söylendi ve Audi'nin Sainz'ın yanıtını beklediği söylentileri de ortaya çıktı.
Son olarak Sainz'ın imzası için Mercedes ve Audi arasında bir çekişme varmış gibi görünse de Monako Grand Prix'si öncesinde Williams, İspanyol pilotun hizmetlerini güvence altına almak için en önde gelen isim olarak ortaya çıktı.
Ancak ne Williams ne de Sainz haberleri doğrulamadı ya da yalanlamadı.
Channel 4'e verdiği demeçte Sainz, "Önceliğim F1'de kalmayı istemek, ama aynı zamanda bana değer verildiğini hissettiğim, dinlendiğimi hissettiğim, kariyerim için faydalı olacak orta ya da uzun vadeli bir projeye kendimi adayabileceğimi hissettiğim orta ve uzun vadeli bir proje bulmama izin vermek."
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Erik Junius
"Bazı yerlere bir ya da iki yıllığına gidip sonra ayrılmanın doğru olmadığına inanıyorum."
"Başarılı takımlara bakarsanız, sıfırdan inşa edilmişlerdir. Ben de bunlara inanıyorum ve sevildiğimden, değer gördüğümden ve kendimi evimde gibi hissettiğimden emin olmak istiyorum." dedi.
Sunucu Jones, İspanyol pilotun açıklaması hakkında şunları söyledi: "Çok zarif, çok şık. Daha azını beklemiyordum."
"Bu röportajdan hemen sonra Sainz'ın Williams'a katılabileceği söylentileri dolaşmaya başladı."
"Bir takımla uzun vadeli bir proje hakkında konuştuğunu duymak gerçekten ilginç.
"Kısacası, Williams'a gidiyor. Bu artık kesinleşti."
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