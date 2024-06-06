Sainz, 2025 için "imzayı attı" iddiası

Kanada'daki yarış hafta sonu başlamadan önce ortaya çıkan bu iddia, Formula 1 dünyasında heyecan yarattı.

The Objective'in haberine göre, Sainz' geçtiğimiz günlerde Madrid'de 2025 için bir takımı teklifini kabul etti ve resmi evrakları imzaladı.

Sainz'in hangi takımla sözleşme imzaladığı henüz açıklanmadı fakat Williams olduğu düşünülüyor.

Resmi duyurunun 21-23 Haziran tarihleri arasında Barselona'da düzenlenecek olan İspanya Grand Prix'sinden önce yapılması bekleniyor.

Sainz'in, Perşembe günü Montreal'de basın karşısına çıkması ve burada kendisine yöneltilen sorulardan birisinin bu olması bekleniyor.