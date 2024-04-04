Sainz: "2025 için birkaç takımla görüşüyorum, artık bir şeyleri somutlaştırma vakti geliyor"

Carlos Sainz, apandisit ameliyatı olmasından yalnızca iki hafta sonra Melbourne'de bu yılki ilk zaferini almıştı.

Bugün Japonya'da kendisini nasıl hissettiği sorusuna Sainz şöyle yanıt verdi: "Kendimi %100 hissediyorum."

"Bu hafta bisiklete bindim; geçen hafta Avustralya'da kaldım kaldım ve spor salonuna geri dönmeye başladım."

"Hâlâ eskiden yaptığım gibi ağırlık kaldıramıyorum ama en azından antrenmanlarımı yapabiliyorum ve %100'üme döndüğümü hissediyorum."

"Bu hafta sonu ne kadar hızı olacağımızı göreceğiz. Geçmişte hep söylediğim gibi, sayfayı hızlı şekilde çevirmenin önemli olduğunu düşünüyorum; sonucun iyi veya kötü olmasının bir önemi yok."

"Açıkçası iyi bir yarıştan sonra sayfayı çevirmek daha zor çünkü anın tadını çıkarmaya devam etmek istiyorsunuz ama Pazartesi günü sayfayı çevirdim, antrenmanlarıma odaklanmaya ve Japonya için mümkün olduğunca hazırlanmaya çalıştım."

"Ayrıca buranın bizim için zorlu bir pist olacağını düşünüyorum. Sanırım geçen yıl Red Bull'un en güçlü olduğu yerlerden biriydi.. Yanlış hatırlamıyorsam, dört ya da beş ay önce burada 0.7 ila 0.8 saniye gerideydik."

"Dolayısıyla bu yıl nerede olduğumuzu ve en azından daha yakın olup olamayacağımızı göreceğiz."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sonrasında Sainz'a 2025 için kimlerle görüştüğü soruldu.

"Açıkçası birkaç takımla konuşuyorum çünkü gelecek yıl için henüz bir işim yok. Haliyle menajerlik ekibimle beraber bunu yapmalıyız."

"Yani konuşuyoruz, hemen hemen hepsiyle konuşuyoruz. Bu daha fazla ayrıntıya girme ve daha gerçekçi seçenekleri, benim için ve geleceğim için en iyi seçeneklerin neler olduğunu görmekle ilgili."

"Bugün burada size söyleyecek bir şeyim ya da haberim yok"

"Söyleyebileceğim tek şey, artık her şeyi biraz daha hızlandırma zamanının geldiği ve umarım bunu bir an önce halledebileceğimiz."

Avustralya'da çok güçlü göründükleri göz önüne alındığında bu hafta sonu için yeni bir şeye sahip olup olmayacakları sorusuna Sainz, "Avustralya'da çok güçlü göründüğümüzü söylemek doğru ama bence bu gibi durumlarda ilk üç yarışın ortalamasını almanız gerekir."

"Bence ortalama olarak Red Bull'un birkaç ondalık gerisindeyiz ve özellikle Suzuka gibi pistlerde onlarla mücadele edebilmek için muhtemelen bir güncellemeye ihtiyacımız var."

"Bence takımın bu yıl yaptığı iş son derece iyi çünkü araç ileriye doğru çok iyi bir adım attı."

"Sadece bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Eğer Japonya gibi pistlerde kazanmak istiyorsak aynısından birkaç tane daha güncellemeye ihtiyacımız var."

"Buraya gelen büyük bir güncelleme yok. Sanırım aracın arkasında çok küçük bir şey var. Fakat sezonun ilerleyen zamanlarında gelecek güncellemelerimiz var."

"Umarım bu da aynı yönde atılmış iyi bir adım olur." cevabını verdi.