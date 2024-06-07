Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Sainz, 2025 için anlaşma imzaladığı iddialarına gülüp geçiyor

Carlos Sainz, Formula 1 geleceği için henüz hiçbir şeyin “kesinleşmediği” konusunda ısrarcı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İspanyol pilot gelecek sezon için Sauber/Audi ve Williams'tan aldığı teklifleri değerlendirirken, kendisi için Mercedes ve Red Bull kapıları kapanmış durumda.

Perşembe günü İspanyol medyasında çıkan spekülasyonlar Sainz'ın kararını verdiği ve "bir takımla" anlaştığı yönündeydi.

Ancak Kanada Grand Prix'si öncesinde konuşan Sainz, bunun gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.

İspanyol pilot, “Size söyleyebileceğim tek şey, hiçbir şeyin belli olmadığı."

"Basında, insanların anlaşma imzaladığımı söylediği haberler gördüm. Fakat böyle şeyler beni güldürüyor."

"Üç ay önce Mercedes ile anlaştığıma dair haberler gördüğümü hatırlıyorum. Red Bull ile anlaştığıma dair haberler de vardı. Böyle  bir şey olmayacak, o yüzden insanların Williams'la anlaştığımı söylemesi  de çok komik."

"Basında çıkan bazı haberlerin bazen yaptırımsız kaldığını bilmek beni güldürüyor. İnsanların bu tür şeylerin cezasını çekmemesi ya da benzeri bir şey olmaksızın sıyrılabilmesi beni endişelendiriyor." dedi.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz, 2025 için masadaki seçeneklerden memnun olduğunu ekliyor.

"Benim için 2025 de 2026 kadar önemli. Neden mi? Çünkü 2026'nın bir piyango olduğunu düşünüyorum."

"Dolayısıyla, masanın üstündeki seçeneklerden herhangi birine gidip başarılı olabilirim ya da olamayabilirim."

"En iyi takımlardan biri bile başarılı olabilir ya da olmayabilir."

"Bence şimdiden bunu öğrenmek imkansız. Gördüklerimden sonra 2026'da kimin zirvede olacağını tahmin etmek neredeyse imkânsız. 2025'te kimin nerede olacağı biraz daha kesin."

Sainz, Red Bull'da kendisi için bir koltuk olmamasına şaşırmadığını söyledi.

“Açıkçası bir süredir zaten biliyordum, bu yüzden benim için yeni bir şey yok."

"Takımla yaptığım kişisel görüşmelerde, bu uzun zamandır bildiğim bir şeydi. Yani evet, söyleyecek ya da ekleyecek bir şey yok. Yine de masada pek çok seçenek var. Yani her şey devam ediyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sainz, gelecek yıl iyi bir koltuk bulma şansının azalmasıyla ilgili şöyle dedi: “Gerçek bir hayal kırıklığı yok."

"Bu Formula 1. Bu Formula 1'in bir parçası."

"Dışarıdan baktığınızda Formula 1'in dinamiklerini anlamak her zaman karmaşık."

"Ancak içeriden baktığınızda, herkesin aldığı kararları almak için bir nedeni var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Ocon, Doohan'ın kendisi yerine antrenman seansına çıkacak olmasını "ceza" olarak değerlendirmiyor
Sonraki haber Alonso: "2026 F1 araçlarını 30 kg daha hafif yapmak imkansız bir hedef"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Yeni Formula 1 kuralları, 2026'da beklenen etkiyi yaratacak mı?

Yeni Formula 1 kuralları, 2026'da beklenen etkiyi yaratacak mı?

Formula 1
Kanada GP
Yeni Formula 1 kuralları, 2026'da beklenen etkiyi yaratacak mı?
2026 F1 araçlarında tam olarak neler değişiyor?

2026 F1 araçlarında tam olarak neler değişiyor?

Formula 1
2026 F1 araçlarında tam olarak neler değişiyor?
Elveda DRS, hoş geldin aktif aero; Peki iki modlu 2026 F1 sistemi nasıl çalışıyor?

Elveda DRS, hoş geldin aktif aero; Peki iki modlu 2026 F1 sistemi nasıl çalışıyor?

Formula 1
Kanada GP
Elveda DRS, hoş geldin aktif aero; Peki iki modlu 2026 F1 sistemi nasıl çalışıyor?
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Formula 1
Monako GP
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”
Ferrari, Sainz'ın ayrılacak olmasına rağmen sergilediği tutuma hayran kaldı

Ferrari, Sainz'ın ayrılacak olmasına rağmen sergilediği tutuma hayran kaldı

Formula 1
Ferrari, Sainz'ın ayrılacak olmasına rağmen sergilediği tutuma hayran kaldı
Alesi: "Vasseur, Ferrari'de Todt'un yaptığını yapıyor"

Alesi: "Vasseur, Ferrari'de Todt'un yaptığını yapıyor"

Formula 1
Alesi: "Vasseur, Ferrari'de Todt'un yaptığını yapıyor"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Formula 1
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş
Vasseur: "Hamilton ve Leclerc iklisinin, takımın şampiyonluğu için risk oluşturacağını düşünmüyorum"

Vasseur: "Hamilton ve Leclerc iklisinin, takımın şampiyonluğu için risk oluşturacağını düşünmüyorum"

Formula 1
Vasseur: "Hamilton ve Leclerc iklisinin, takımın şampiyonluğu için risk oluşturacağını düşünmüyorum"
Ferrari: "Son üç yarış F1'deki gerçek tabloyu sundu"

Ferrari: "Son üç yarış F1'deki gerçek tabloyu sundu"

Formula 1
Ferrari: "Son üç yarış F1'deki gerçek tabloyu sundu"

Son Haberler

Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’

Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: “Yeni F1 kurallarını herkesin anlaması zor olacak’’
Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"

Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"

F1 Formula 1
Kanada GP
Diğer takımlardan ilgi gördüğünü doğrulayan Tsunoda: "Gelecek için iyi bir konumdayım"
Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"

Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"

F1 Formula 1
Kanada GP
Sainz: "Montreal'de Monako kadar hızlı olmayacağız"
Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu

Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell'a göre Mercedes doğru yönü buldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye