Sainz, 2025 için anlaşma imzaladığı iddialarına gülüp geçiyor
Carlos Sainz, Formula 1 geleceği için henüz hiçbir şeyin “kesinleşmediği” konusunda ısrarcı.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
İspanyol pilot gelecek sezon için Sauber/Audi ve Williams'tan aldığı teklifleri değerlendirirken, kendisi için Mercedes ve Red Bull kapıları kapanmış durumda.
Perşembe günü İspanyol medyasında çıkan spekülasyonlar Sainz'ın kararını verdiği ve "bir takımla" anlaştığı yönündeydi.
Ancak Kanada Grand Prix'si öncesinde konuşan Sainz, bunun gerçeklikten uzak olduğunu söyledi.
İspanyol pilot, “Size söyleyebileceğim tek şey, hiçbir şeyin belli olmadığı."
"Basında, insanların anlaşma imzaladığımı söylediği haberler gördüm. Fakat böyle şeyler beni güldürüyor."
"Üç ay önce Mercedes ile anlaştığıma dair haberler gördüğümü hatırlıyorum. Red Bull ile anlaştığıma dair haberler de vardı. Böyle bir şey olmayacak, o yüzden insanların Williams'la anlaştığımı söylemesi de çok komik."
"Basında çıkan bazı haberlerin bazen yaptırımsız kaldığını bilmek beni güldürüyor. İnsanların bu tür şeylerin cezasını çekmemesi ya da benzeri bir şey olmaksızın sıyrılabilmesi beni endişelendiriyor." dedi.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Sainz, 2025 için masadaki seçeneklerden memnun olduğunu ekliyor.
"Benim için 2025 de 2026 kadar önemli. Neden mi? Çünkü 2026'nın bir piyango olduğunu düşünüyorum."
"Dolayısıyla, masanın üstündeki seçeneklerden herhangi birine gidip başarılı olabilirim ya da olamayabilirim."
"En iyi takımlardan biri bile başarılı olabilir ya da olmayabilir."
"Bence şimdiden bunu öğrenmek imkansız. Gördüklerimden sonra 2026'da kimin zirvede olacağını tahmin etmek neredeyse imkânsız. 2025'te kimin nerede olacağı biraz daha kesin."
Sainz, Red Bull'da kendisi için bir koltuk olmamasına şaşırmadığını söyledi.
“Açıkçası bir süredir zaten biliyordum, bu yüzden benim için yeni bir şey yok."
"Takımla yaptığım kişisel görüşmelerde, bu uzun zamandır bildiğim bir şeydi. Yani evet, söyleyecek ya da ekleyecek bir şey yok. Yine de masada pek çok seçenek var. Yani her şey devam ediyor."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Sainz, gelecek yıl iyi bir koltuk bulma şansının azalmasıyla ilgili şöyle dedi: “Gerçek bir hayal kırıklığı yok."
"Bu Formula 1. Bu Formula 1'in bir parçası."
"Dışarıdan baktığınızda Formula 1'in dinamiklerini anlamak her zaman karmaşık."
"Ancak içeriden baktığınızda, herkesin aldığı kararları almak için bir nedeni var."
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