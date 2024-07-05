Sainz, 2025 için Alpine'in teklifini kabul edebilir!

La Gazzetta dello Sport, sadece birkaç hafta önce Alpine ile anlaşan Flavio Briatore'nin Sainz'ı takıma katılmaya ikna ettiğini iddia etti.

İtalyan gazetesi İspanyol pilotun önümüzdeki yıllarda kesin olarak Alpine için yarışacağını iddia ediyor.

Haberde 74 yaşındaki Briatore'nin sürücülerle yapılan sözleşmelerle ilgili sorunları çözmede her zaman yetenekli bir isim olduğuna yer verildi.

Braitore geçmişte Michael Schumacher'i Benetton'a, Fernando Alonso'yu Renault'ya ve Mark Webber'i Red Bull Racing'e getiren isimdi.

Briatore'nin gelişi öncesinde Carlos Sainz'ın Alpine lehine karar vermesi pek olası görünmüyordu çünkü şu anda Enstone merkezli ekip, tarihinin en zor dönemlerinden birisini geçiriyor.

Ancak Briatore, bu süreci geride bırakacakları konusunda Sainz'a güvence verdi. Planın en önemli kısmı Alpine'in artık Renault'yu bırakarak Mercedes motoruna geçmesi gibi görünüyor.

Böylelikle 2026 yılındaki yeni teknik düzenlemelerde Alpine, Mercedes gibi güçlü bir motor tedarikçisine sahip olacak.

Görünüşe bakılırsa bu görüşmelerde Sainz için işim mali boyutu baskın değildi. Ekonomik taraf önemli olsaydı muhtemelen Audi/Sauber teklifini kabul ederdi. Masasının üzerinde, Ferrari'den daha fazlasını kazanabileceği üç yıllık bir Audi teklifi vardı.

Ancak Carlos bunu imzalamak için acele etmedi ve buna paralel olarak Williams ile görüşüyordu çünkü İngiliz takım da Mercedes'ten güç ünitesi alıyordu. Bu görüşmeler kısa vadeli bir sözleşme üzerineydi çünkü Sainz, Red Bull'da bir koltuk bulma ihtimaline karşı boş koltuk kovalıyordu.

Ancak daha sonra Flavio Briatore duruma müdahale etti ve olaylar farklı bir hal aldı. Pierre Gasly 'nin Alpine ile çok yıllı yeni bir anlaşma imzalaması da tesadüf değil.

Fransız sürücü, takımın gelecek planlarından haberdar ve bu planlara oldukça güveniyor.

Her şey La Gazzetta dello Sport'un öngördüğü gibi gelişirse ve Sainz'ın Alpine ile olan anlaşması yakında onaylanırsa, bunu diğer hamleler takip edecek. Örneğin Valtteri Bottas kariyerine başladığı Williams'a geri dönebilir ve Esteban Ocon da Haas'a geçebilir.

Audi'nin ne yapacağı ise şimdilik biraz belirsiz.