Sainz: "2024'te şampiyonluk hedeflemeliyiz"

Ferrari, 2022 yılını ikinci sırada tamamlamasının ardından 2023'te şampiyonluk için yarışmayı hedeflemişti fakat bunu başaramadı.

Yılı üçüncü bitiren İtalyan ekip, 2024'ten daha umutlu çünkü sezonu 2022'ye kıyasla daha pozitif tamamladılar.

Carlos Sainz da sezonun ardından hem kendi performansı hem de İtalyan ekip hakkında konuştu.

Sainz şöyle konuştu: "2022 sezonu zor geçti, her şeyden önce yeniden tempo yakalamaya çalıştım."

"2022'sezonunde 2021 veya öncesindeki kadar hızlı değildim, amacım yeni nesil araçlara alışmak, onları daha iyi anlamak ve hem sıralama turları hem de yarışta daha hızlı olmaktı."

"Sanırım bu hedefime ulaştım. Kesinlikle çok daha hızlı hissediyorum, sıralama turlarında ve yarışta daha iyi sürüyorum, ihtiyacım olan istikrarı da yakaladım."

"Her zaman inişler ve çıkışlar oluyor ama artık bu inişlerin sayısını azalttım, bu yüzden kesinlikle daha iyi bir sezon oldu."

"2024 yılında şampiyonluğu hedefliyor olmalıyız. Kazanabilecek miyiz? Bunu zaman gösterecek ama takımın bunun mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum çünkü mümkün olduğuna inanıyorum."

"Ekibimize güveniyorum, mühendislerimizin becerilerine inanıyorum. McLaren'in sezon boyunca kaydettiği ilerlemeye bakınca, Ferrari'nin de kış tatili boyunca üzerine koyabileceğine eminim."

"Bazı pistlerde sıralama turlarında Red Bull'un 0.3 saniye önündekiyle, şimdi aynı başarıyı yarış temposunda da göstermemiz gerekiyor."