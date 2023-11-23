Sainz: "2024 yılı için hedefimiz başlangıçtan itibaren Red Bull'la savaşmak"

Carlos Sainz bu yıl Red Bull pilotları dışında yarış kazanan tek isim oldu ve bu açıdan iyi bir sezon geçirdiği söylenebilir.

Bugün Abu Dabi'de konuşan Sainz, sözlerine 2023'ten en büyük çıkarımının ne olduğunu yorumlayarak başladı: "2022 sezonu benim için zor geçmişti ve 2023 için hedefim hızımı geri kazanmaktı."

"2022'de, 2021'deki ya da eski nesil araçlardaki kadar hızlı değildim."

"2023'teki hedefim bu yeni jenerasyon araçları daha iyi anlamak ve daha hızlı olmaktı. Hem sıralama turları hem de yarışta daha hızlı olmalıydım ve bence bu iki şeyi kesinlikle başardım."

"Kesinlikle biraz daha hızlı hissediyorum, sıralama turlarında ve yarışta araca çok daha hakimim."

"Ayrıca bu yıl daha istikrarlıydım; zirve noktalarım daha yüksekti. Dip noktam ise o kadar da aşağıda değildi. Bir bakıma, 2023'ün en düşük noktaları 2022 kadar düşük değildi."

"Bu yüzden genel olarak kesinlikle daha iyi bir sezon geçirdik."

"Fakat ne yazık ki tam olarak istediğim gibi olmadı. Bu yüzden gelecek yıl için yapmam gereken işler var."

2024'ün başından itibaren Red Bull'la mücadele etmenin gerçekçi olup olmadığı sorusuna Sainz, "Bence bu bizim için gerçekçi bir hedef olmalı."

"Bunu başarıp başaramayacağımızı zaman gösterecek. Takımın bunun mümkün olduğunu düşünmesini istiyorum çünkü mümkün olduğuna inanıyorum."

"Ayrıca McLaren bu adımları sezon içinde atabiliyorsa, Ferrari'nin de aynı şeyi kış arasında yapabileceğinden son derece eminim."

"Bu takıma güveniyorum. İşleri tersine çevirmek için sahip olduğumuz yeteneklere güveniyorum. Red Bull'a karşı 0.3 saniye farkla pole pozisyonunda olduğumuz pistler var."

"Bu, aracın iyi olan özelliklerinden birisi. Sadece onu çok yönlü hale getirmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Fotoğraf: Erik Junius Carlos Sainz, Ferrari

Sainz, gelecek yılın aracına güvenip güvenmediği sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Sanırım testlere kadar beklememiz gerekecek."

"Bence bunu bilmek son derece zor. Simülatörde kullandığımız araç kesinlikle farklı davranıyor. Fakat aracı gerçekçi şartlarda denemeden, lastikleri kullanmadan, aracın gerçekte lastikler üzerinde nasıl davrandığını anlamadan, bunun hızı nasıl etkilediğini ve yarış temposu üzerinde nasıl bir etki yarattığını görmek imkansız olacak."

"Bunu ancak Bahreyn'de piste çıktığımızda görebileceğiz."

"Bu süre zarfında sadece rüzgar tünelinde performans bulmaya ve onu daha da iyi hale getirmeye odaklanacağız."

Sonrasında Sainz'a 2024 aracında SF-23'ün hangi özelliklerini görmek istediği soruldu.

"Kesinlikle düzlük hızını, frenleme performansını ve hem 90 derecelik hem de kısa virajlardaki performansını görmek isterim "

"Ayrıca kerblerdeki sürüşünün de çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani aracın çok ama çok güçlü noktalar var."

"Fakat tüm yıl boyunca hızlı bir araca sahip olmak istiyorsak -özellikle yarış temposunda- hızlı olduğumuzdan emin olmak için belki de bu özelliklerin bazılarından vazgeçmemiz gerektiğini hissediyorum."

"Bence yarışlarda araca ne yaptığımızı anlamamız gerekiyor."

"Bu lastiklere ne yapıyoruz da yarışlarda Red Bull ve McLaren seviyesinde yarışmamıza izin vermiyor görmeliyiz."

"Örneğin Brezilya'da, Austin'de ve diğer bazı pistlerde yarış temposu anlamında gerideydik."