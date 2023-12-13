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Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor"

Carlos Sainz'e göre Ferrari'nin 2024 aracı simülatörde farklı davranıyor çünkü takım bu yıl aracı aksatan büyük performans dalgalanmalarını ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari, markalar şampiyonasında Mercedes'in üç puan gerisinde kalarak ikinciliği kıl payı kaçırdı. Ancak şampiyonluk yarışını kazanan Red Bull'un yarısından daha az puan topladı.

Sainz ve Charles Leclerc'in yedi pole pozisyonu elde ettiği 2023 aracı sıralama turlarında yarışabilse de yarış temposu olarak yetersizdi. Ayrıca Ferrari, dengesiz arka taraftan müzdaripti ve takım sorunu aracı önden kaymaya meyilli şekilde ayarlamaya çalışarak çözmeye çalıştı. Bu durum özellikle Leclerc'e zarar verdi.

Ferrari 2024 sezonu için yeni bir konsept geliştirirken, Sainz otomobilin simülatörde sürüş için şimdiden farklı hissettirdiğini düşünüyor. İlerleme hakkında sorulan soruya Sainz, "Sanırım testlere kadar beklememiz gerekecek. Bence bunu bilmek son derece zor."

"Simülatördeki araç kesinlikle farklı davranıyor. Ancak bence aracı 100 kilogra yakıt ve kullanılmış lastiklere koyana kadar, aracın lastiklere gerçekte nasıl davrandığını, hızını nasıl etkilediğini ve yarış hızımızın nasıl etkileneceğini görmek imkansız olacak."

"Bunu ancak Bahreyn'deki testte piste çıktığımızda öğreneceğiz. Bu arada, rüzgar tünelinde araca performans katmaya ve onu daha iyi hale getirmeye odaklanabiliriz."

Ferrari simulator

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari simulator

Sainz, Ferrari'nin takımı Red Bull'a yaklaştırmak için SF-23'ün güçlü yanlarından (düzlük hızı, frenleme, kısa viraj performansı) feragat etmeye istekli olması gerektiğini söylüyor.

Bunun bir parçası olarak, Singapur Grand Prix'sinin galibi Ferrari'nin şimdi 2023 sezonunda ortaya koyduğu dalgalı formu düzeltmek için devamlılığın kilidini açmaya büyük ölçüde odaklandığını düşünüyor.

Sainz, "Bunu anladık ve şimdi sadece piste koyuyoruz ve her hafta sonu bunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.

"Performanstaki bu değişimlerin gerçekleşmesi neredeyse inanılmaz. Ancak günümüzün Formula 1'i bu."

"Şimdi odaklanmamız gereken nokta, otommobilin orada neden güçlü olduğunu ve diğer pistlerde ve virajlarda neden bu kadar zayıf olduğunu anlamak." dedi.

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