Sainz: "2024 Ferrari aracı simülatörde farklı davranıyor"
Carlos Sainz'e göre Ferrari'nin 2024 aracı simülatörde farklı davranıyor çünkü takım bu yıl aracı aksatan büyük performans dalgalanmalarını ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Ferrari, markalar şampiyonasında Mercedes'in üç puan gerisinde kalarak ikinciliği kıl payı kaçırdı. Ancak şampiyonluk yarışını kazanan Red Bull'un yarısından daha az puan topladı.
Sainz ve Charles Leclerc'in yedi pole pozisyonu elde ettiği 2023 aracı sıralama turlarında yarışabilse de yarış temposu olarak yetersizdi. Ayrıca Ferrari, dengesiz arka taraftan müzdaripti ve takım sorunu aracı önden kaymaya meyilli şekilde ayarlamaya çalışarak çözmeye çalıştı. Bu durum özellikle Leclerc'e zarar verdi.
Ferrari 2024 sezonu için yeni bir konsept geliştirirken, Sainz otomobilin simülatörde sürüş için şimdiden farklı hissettirdiğini düşünüyor. İlerleme hakkında sorulan soruya Sainz, "Sanırım testlere kadar beklememiz gerekecek. Bence bunu bilmek son derece zor."
"Simülatördeki araç kesinlikle farklı davranıyor. Ancak bence aracı 100 kilogra yakıt ve kullanılmış lastiklere koyana kadar, aracın lastiklere gerçekte nasıl davrandığını, hızını nasıl etkilediğini ve yarış hızımızın nasıl etkileneceğini görmek imkansız olacak."
"Bunu ancak Bahreyn'deki testte piste çıktığımızda öğreneceğiz. Bu arada, rüzgar tünelinde araca performans katmaya ve onu daha iyi hale getirmeye odaklanabiliriz."
Fotoğraf: Ferrari
Ferrari simulator
Sainz, Ferrari'nin takımı Red Bull'a yaklaştırmak için SF-23'ün güçlü yanlarından (düzlük hızı, frenleme, kısa viraj performansı) feragat etmeye istekli olması gerektiğini söylüyor.
Bunun bir parçası olarak, Singapur Grand Prix'sinin galibi Ferrari'nin şimdi 2023 sezonunda ortaya koyduğu dalgalı formu düzeltmek için devamlılığın kilidini açmaya büyük ölçüde odaklandığını düşünüyor.
Sainz, "Bunu anladık ve şimdi sadece piste koyuyoruz ve her hafta sonu bunu en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuda çok daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum.
"Performanstaki bu değişimlerin gerçekleşmesi neredeyse inanılmaz. Ancak günümüzün Formula 1'i bu."
"Şimdi odaklanmamız gereken nokta, otommobilin orada neden güçlü olduğunu ve diğer pistlerde ve virajlarda neden bu kadar zayıf olduğunu anlamak." dedi.
Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek
Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek
Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"
Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı" Sainz: "Singapur'daki zafer Ferrari'nin baskı altında da başarabileceğini kanıtladı"
Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi
Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi Sainz, Ferrari'nin 2024'te tekrarlaması gereken SF-23 araç özelliklerini özetledi
Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı
Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı Vasseur Ferrari'nin 2023'te sorun yaşayacağını anladığı anı açıkladı
Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"
Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi" Vasseur: "Japonya'daki güncellemeler Leclerc'i daha iyi bir hale getirdi"
Mekies: "Ücretli zorunlu izin aslında büyük bir şans"
Mekies: "Ücretli zorunlu izin aslında büyük bir şans" Mekies: "Ücretli zorunlu izin aslında büyük bir şans"
Son Haberler
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli" Perez: "Sırf takvim büyüsün diye yarış eklenmemeli"
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak! Resmi: Aramco, Aston Martin'in isim sponsoru olacak!
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil Brundle, iyi bir araçla Hamilton mı yoksa Russell'ın mı şampiyonluk için çekişeceğinden emin değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar