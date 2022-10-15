Sainz, 2023'te şampiyonluk mücadelesinde olmak istiyor

Haberi dinle

2022 sezonunda, iki Red Bull ve iki Ferrari pilotunun verdiği şampiyonluk mücadelesinden ilk ayrılan, Sainz oldu. Sainz, şu anda şampiyonada Mercedes pilotu George Russell'ın gerisinde beşinci sırada yer alıyor. İspanyol pilot, Silverstone'daki galibiyetinden bu yana üçüncü sırayı aşamadı.

Ferrari'deki ilk sezonunda kendisini geride bırakan takım arkadaşı Charles Leclerc'in, 50 puan gerisinde sezonu bitirme yolunda ilerliyor ve gelecek yıl kendisini aynı durumda bulmamak için 2023'e hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İspanyol gazetesi AS'ye konuşan Sainz, amacının Bahreyn'deki sezonun açılış yarışından itibaren şampiyonluk için mücadele etmek olduğunu söyledi.

28 yaşındaki pilot, "Hedefim bir gün dünya şampiyonu olmak."

"Umarım gelecek yıl iyi bir aracımız olursa, en başından itibaren mücadelenin içinde olabilirim."

"Ferrari'de aracı tekrar rekabetçi yapmak ve takımı geliştirmek için çabalıyoruz. Gelecek sezon böyle bir fırsat çıkarsa, elimizden kaçmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Spordaki olgunluğa ulaşıp ulaşmadığı sorusuna Sainz, "Sanırım ona yakın bir noktadayım, ancak Fernando [Alonso] gibi kendini her yıl yeniden keşfeden pilotlar görüyoruz ve bence bu olgunluk asla bitmiyor."

"F1'de geçen her yıl daha iyi olup, daha fazlasını öğreniyoruz. Evet, sekiz yıllık deneyim yardımcı oluyor ama yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğim.” şeklinde cevap verdi.

2022, şampiyonlukla sonuçlanmasa bile, temmuz ayında Silverstone'da spordaki ilk zaferini elde eden Sainz için unutulmaz bir yıl oldu.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

Sainz, "Silverstone'u her düşündüğümde gülümsüyorum, ama her zaman asıl önemli olan son yarışınız oluyor."

"Ferrari'nin Silverstone'da galibiyet almasını sağlamanın yanı sıra, Formula 1 yarışını kazanan ikinci İspanyol olmaktan gurur duyuyorum. Umarım bu, en kısa sürede tekrarlanır." dedi.

Sainz, 'yoğun F1 sezonuna' kendini çok kaptırdığı için, galibiyeti düşünmekten bir an bile vazgeçmediğini de itiraf etti.

İspanyol pilot, "Bir kez bunu başardığınızda ve yoğun F1 sezonuna dahil olduğunuzda, bu biraz normal hale geliyor."

"Belki kışın bunu düşünmek için daha fazla zamanım olur ve farklı hissederim. Ama şu anda, her yarışı kazanmak için bir şans olduğunu düşünüyorum."

"Ama ilerleyen yıllarda, şu anki kadar rekabetçi olmadığımda daha çok 'düşünme modunda' olacağıma inanıyorum." dedi.