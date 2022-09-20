Sainz: "2023'te şampiyonluk için savaşabiliriz"

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Ferrari bu yıla şampiyonluk hedefiyle başlamasına ve ilk yarışlarda güçlü bir performans sergilemesine rağmen, mutlu sona Red Bull ulaşacak gibi görünüyor.

Sıradaki yarış Singapur'da yapılacak ve Max Verstappen burada ikinci şampiyonluğunu garantileyebilir.

Hafta sonu öncesinde Mundo Deportivo'ya konuşan Sainz, "Singapur'da , yüksek sıcaklık ve nemden ötürü fiziksel anlamda bizi çok zor bir yarış bekliyor."

"Bence bu, sezonun en zor yarışı. Bu yüzden bu koşullara alışmak ve antrenman yapmak için Singapur'a bir hafta erken gideceğim."

"Pistin aracımıza uygun olduğunu düşünüyorum, bu yüzden kazanma şansımız yüksek."

"Sezonun kalanına gelirsek, açıkçası başımıza gelen tüm sıkıntıları göz önünde bulundurarak istikrarlı bir son bölüm geçirmek harika olurdu. Sakin bir son altı yarış geçirmek, sorunlardan kaçınmak, ritim yakalamak ve gelecek yıl için hazırlanmaya başlamak istiyorum." dedi.

2023 aracından ne beklediği sorusuna Sainz, "Bence iyi bir temelimiz var ve bu temel üzerinde ilerleyebiliriz."

"Dayanıklılık ve istikrar gibi hususları da gelişmemiz gerekir. Ancak bu sezon mükemmel şekilde çalışan Red Bull ile mücadele ettiğimizi de unutmamalıyız. Öğrenmeli ve gelecek yıl onların seviyesine çıkmalıyız."

"Bence -gelecek yıl- şampiyonluk için savaşabiliriz. Bu yıl da biraz daha iyi olsaydık şampiyonluk için mücadele edebilirdik."

"Önümüzdeki sezon yeni bir şansımız olacak ve bunu başarmaya çalışmalıyız. Ferrari olarak bu yıl ileriye doğru büyük bir adım attık ve şimdi daha yüksek hedefler belirlemeliyiz."