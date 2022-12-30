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Formula 1 Haberler

Sainz: "2023'te Red Bull'u yenebiliriz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, eğer zayıf oldukları noktaları geliştirebilirlerse, 2023'te Red Bull'u yenebileceklerinden şüphe duymuyor.

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Sainz: "2023'te Red Bull'u yenebiliriz"
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2022 Ferrari için kötü bir yıl değildi. Uzun bir aradan sonra sezona fırtına gibi başladılar ve ilk üç yarışta iki galibiyet aldılar.

Fakat Red Bull, yıl boyunca iyi bir ilerleme kaydedip, Ferrari'nin aksine hiç hata yapmadı. Hal böyle olunca şampiyonluk Ferrari'ye değil, Red Bull'a gitti. Yine de Ferrari, son yılların baskın takımı Mercedes'in önünde ikinci oldu.

Ferrari'nin temelde iyi bir araca sahip olduğu biliniyor fakat İtalyan ekip, araç gelişimi, lastik yönetimi ve strateji gibi konularda geride kaldı.

Carlos Sainz, tüm bunlar göz önüne alındığında gelecek için iyimser. Ferrari pilotu, kış boyunca zayıflıkların giderilmesi halinde takımının 2023 yılında şampiyonluk için Red Bull Racing'e meydan okuyabileceğine inanıyor.

Sainz, RacingNews365'e şöyle konuştu: "Bir şansımız olduğunu hissediyorum çünkü yıla baktığımızda, Red Bull'un sıralama turlarında ya da yarışlarda net bir hız avantajı yoktu."

"Bu yüzden aracın saf hızı açısından çok geride olduğumuzu düşünmüyorum."

"Hatırlayın, Austin'de pole pozisyonunu kazanmıştım ve takım arkadaşım ikinci olmuştu. Bu sonuç, aracımızın Red Bull'dan çok da geride olmadığını gösteriyor."

"Yarışın temposunu artırmak için 2023 lastiklerini daha iyi anlamamız gerekiyor çünkü pazar günleri Red Bull bizden daha hızlıydı. Gelecek yıl stratejide, lastik yönetiminde ve yarışlara olan yaklaşımımızda bir adım daha ileri gitmek istiyoruz. Takım da bunun üzerinde çalışıyor."

"Dediğim gibi, saf hız açısından o kadar da geride değiliz. Araca biraz yere basma gücü eklemek ve gücü artırmak gerekiyor."

"O zaman Red Bull seviyesinde veya onların önünde olabileceğiz. Bunu yapabilmeyi umuyoruz."

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