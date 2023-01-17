Sainz: "2023'te mükemmel bir yıl mümkün"

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Carlos Sainz, Ferrari'deki ilk yılı olan 2021 sezonunda, sürücüler şampiyonasını takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde tamamlamayı başarmıştı.

Ancak geçen yıl, yeni nesil araçlarla Sainz, aynı formu tekrarlayamadı ve yılı büyük kısmında Leclerc'in gerisinde kaldı.

Yıl sonuna doğru Sainz toparlanmış durumda olsa da, Leclerc yılı ikinci bitirirken, Sainz ancak beşinci olabildi.

Sainz, şöyle konuştu: "Zorlu bir yıldı."

"Sezonun ilk üçte biri zordu, aracın dengesiyle, sürüş tarzıyla ve bazı nedenlerden dolayı bana uymayan araçla epey boğuşmak zorunda kaldım. Sonuç olarak çok fazla mücadele etmem gerekti."

"Sezonun diğer üçte ikisinde ise araçtan memnundum."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Daha iyi bir ritim yakaladım ama ne yazık ki birden fazla kez yarış dışı kaldım ve çeşitli dayanıklılık sorunları yaşadım."

"Ayrıca, Mercedes ve Red Bull sezonun ikinci yarısını daha iyiydi."

"Bu, Meksika'daki gibi sağlam bir hafta sonu geçirmeme, araçta iyi durumda olmama ve iyi sürmeme rağmen elde edebileceğim en iyi sonucun beşincilik olduğu anlamına geliyordu."

"Yani geçen yıl biraz şanssızdım, ancak çok şey öğrendim. Araçla ve mühendislerimle kaydettiğim ilerlemeden ve tempoyu artırmış olmamdan doları gurur duyuyorum."

"Gelecek yıl geçen yılki halime dönmeye ve iyi sonuçlar almaya çalışacağım."

"2022'de bunu yapmak mümkün değildi çünkü en hızlı pakete, araca ve en hızlı sürücüye sahip Red Bull/Verstappen'in çok gerisindeydim."

"Mükemmel bir yılın mümkün olabileceğini hissediyorum ancak aracı geliştirmemiz gerekecek. Benim de özellikle sezonun ilk yarısında ve yarış temposunda kendimi geliştirmem gerekecek."

"Hedef bu ve hem kendiniz hem de takımınız için çok yüksek hedefler belirlemelisiniz."

"Onlara bu şekilde ulaşabilirsiniz." dedi.