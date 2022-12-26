Sainz, 2023'te "daha az aksilik yaşamayı" umuyor

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Carlos Sainz, 2022 sezonunda kariyerinin ilk galibiyetini almayı başardı ve toplamda üç pole pozisyonu elde etti.

Fakat takım arkadaşı Charles Leclerc'e geçildiği gibi, hem Red Bull pilotları hem de Mercedes'ten George Russell'ın ardında kaldı.

Özellikle ilk yarıda çok puan kaybeden Sainz, 2023'te daha üst sıralar için mücadele edebilmek adına daha istikrarlı sonuçlar elde etmesi gerektiğine inanıyor.

Sainz, "Geçtiğimiz sezon pek çok iniş ve çıkış yaşadım."

"Umuyorum ki 2023'te daha az aksilik ve daha fazla çıkış yaşayacağım. Bu da iyi bir sezon geçirmemi sağlayacak. Amacım istikrar yakalamak. Yarışları nasıl kazanacağımı zaten biliyorum ama şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsam istikrarlı olmalıyım."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Eğer önde mücadele ediyorsanız, alabileceğiniz en kötü sonuç beşinci veya altıncılıktır. Sezonun altı ya da yedi yarışında büyük puan kayıpları yaşadım ve bu da şampiyonluk için mücadele etmeyi imkansız hale getirdi."

"Geçen sezon öğrendiğim derslerin beni, tüm yarışları bitirdiğim 2021 seviyesine geri götüreceğini düşünüyorum. O tarz bir istikrarla da şampiyonluk için mücadele etmek mümkün olacak."

"Dünyanın en iyi takımlarından biriyle yarıştığım için şampiyonluğa yakın olduğuma inanıyorum. Her yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Böylece en iyi araçlardan birini sürdüğümde, şansımı deneyeceğim."

"Bu yılın başında elimde gerçekten rekabetçi bir araç vardı ve ondan çok şey öğrendim. Bu bilginin gelecekte bana avantaj sağlayacağına eminim." dedi.