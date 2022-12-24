Sainz, 2023'te 2021'deki "istikrarlı Carlos'un" dönmesini istiyor

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Sainz, bu sene Britanya GP'yi ilk sırada tamamlayarak ilk yarış zaferini elde etmişti. Bunun dışında Sainz Belçika ve Amerika GP'lerinde pole pozisyonlarını kazandı.

Ancak Sainz, sezonu takım arkadaşı Charles Leclerc'in 62 puan gerisinde tamamladı. Sainz'ın bu kadar geride kalmasında, ikinci sırada tamamlayabilecek gibi durduğu Avusturya'da aracının alev alması ve Austin'de ilk virajda yarış dışı kalması dahil toplam 6 kez yarış dışı kalması etkili oldu.

Sainz, 2022'de her zaman hatırlayacağı birçok iyi şeyin olduğunu ancak yine de yaşadığı bazı sıkıntılı olayları geride bırakıp 2023'te daha istikrarlı olmaya çalışacağını söyledi.

Sainz, "Sezonun başında Melbourne ve Imola'da iki art arda iki kez yarış dışı kaldım. Son bölümde iyi sürüyordum ancak pole pozisyonundan başladığım Austin'de kaza yaşadım ve araç artık kazanabilecek seviyede değildi."

"Birçok iniş çıkışım oldu. Umarım gelecek sene daha az kötü an, daha fazla zirve noktaları olur ve daha istikrarlı bir sezon geçirebilirim." dedi.

Sainz, 2022'nin ardından artık önlerde mücadele etmeyi ve nasıl kazanılabileceğini öğrendiğini, bu sayede sıradaki adımın 2021'deki gibi istikrarlı olmak olacağını söyledi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Erik Junius

Sainz, "Hedefim istikrarlı olmak. Yarışları kazanmanın nasıl bir şey olduğunu artık biliyorum ancak dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyorsanız, istikrarlı olmanız gerek."

"Öndeyseniz en kötü sonuç beşincilik ya da altıncılık olmalıdır ancak bizim gibi 6-7 kez yarış dışı kalınca, bu durumda dünya şampiyonluğunu kaçırmanıza neden olan puanlar kaybetmiş olursunuz. Ancak diğer taraftan Red Bull ve Verstappen'in de daha güçlü oldukları doğru."

"Bu konularda ders çıkararak ve 2021'deki daha istikrarlı Carlos'a dönerek, ki onun tüm yarışları tamamlayacağını düşünüyorum, dünya şampiyonluğu için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Sainz sezonu beşinci sırada tamamlasa da, 2022'de şampiyonluk mücadelesine yakın olduklarını düşünüyor.

Sainz, "Yakındık çünkü dünyadaki en iyi takımlardan birisindeyim ancak F1 hem takımlar hem de pilotlar arasındaki mücadele açısından çok yüksek seviyede."

"Her sene daha fazla çabalayacağım ve daha fazla tutkulu olacağım ancak sonrasında en iyi araçlardan birisinde olduğumuz bir durum ortaya çıkmalı ve bunu değerlendirmeliyiz."

"Bu sene gerçek manada ilk kez rekabetçi bir araca sahiptim ve bu sayede çok şey öğrendim. Bundan gerekli dersleri çıkararak gelecek için daha iyi olacağımdan eminim." dedi.