Sainz: "2023 yılında şampiyonluk hedefliyoruz"

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Carlos Sainz bu yıl Ferrari'deki üçüncü sezonuna başlıyor ve geçen yılın ardından bu yıl kendisinden beklentiler çok daha yüksek olacak.

Frederic Vasseur önderliğinde Ferrari, artık şampiyonluk için savaşmayı umuyor ve Carlos Sainz'ın hedefi de tam olarak bu yönde.

Sainz, bugün Fiorano'da tanıtılan yeni SF-23'ün kendisini etkilediğini söylerken, hedefi konusunda çok net konuştu.

İspanyol pilot, "İlk kez aracın tamamını gördüğüm için çok mutluyum. Onu ilk kez şimdi gördüm ve hâlâ anlamaya çalışıyorum, etrafından dönüp duruyorum çünkü gerçekten iyi görünüyor, F1-75'ten bile daha iyi."

Ferrari SF-23 Fotoğraf: Ferrari

"Kırmızı daha parlak, biraz daha parlak görünüyor. Araç daha belirgin, daha gösterişli, geçen yılki aracın güzel bir evrimi gibi görünüyor. Onu sürmek için sabırsızlanıyorum."

"Geçen yıl yaptıklarımı geliştirmeye çalışacağım. Bence takımın önceliği geçen sezona kıyasla bir adım daha ileri gitmek. Şimdi bir adım daha atarak dünya şampiyonlukları için mücadele etmek ve tüm yarışlarda zafer için savaşmak istiyoruz. Hedefimiz mümkün olduğunca rekabetçi olmak. Tüm alanlarda gelişmek istiyoruz ve bu yılki ana hedeflerimiz bu olacak." dedi.

Sainz daha sonra kış boyunca yaptığı fiziksel hazırlıklardan bahsetti.

Sainz, "Çok uzun bir kış oldu, çünkü geçen sezon normalden biraz daha erken bitti. Bu yüzden hazırlık sürecimi önceki yıllara göre biraz daha erken yönetmeye başladım ve daha erken dinlenebildim."

"Kardiyo açısından biraz daha fazla zamanım oldu, normalde kasları geliştirmek için ağırlık çalışmam gerekirdi ama şimdi sürücüler için izin verilen ağırlık açısından neredeyse sınırıma geldim."

"Davranışlarımın İtalyanlara çok yakın olduğunu düşünüyorum. Burada yaşama şeklim de öyle. Burada yapılması en zor şeylerden biri, sezonun ilk yarışından önce kilo almaktan kaçınmak!"

"Öğle yemeği için bir şeylerden vazgeçmem gerekecek." dedi.