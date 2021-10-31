Sainz: "2022, F1 tarihinin en zorlu sezonu olacak"

Formula 1, 23 yarışın yer aldığı 2022 takvimini geçtiğimiz haftalarda resmen açıkladı. Yeni takvimde, Miami'deki yeni bir yarış da dahil olmak üzere, Avrupa dışında çok sayıda yarışın yapılması planlanıyor.

Bu da sürücülerin ve takımların, uzun uçak yolculukları yapması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca 23 yarışın tamamı, sekiz aylık bir süreçte gerçekleşecek. Bu sebeple iki ayrı üçlü yarış, çok sayıda da ikili yarış olacak.

Gelecek yıl kurallar değişeceği için sezon öncesinde daha fazla test günü de olacak. Tüm bunlarla birlikte takvim, mekanikerler ve takım çalışanları kadar sürücüleri de etkilemiş olacak.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, gelecek yılın "tarihin en zorlu sezonu" olacağını belirtti.

Sainz, "Gelecek yıl herkes için çok zor olacak. 2022'nin Formula 1 tarihindeki en zorlu sezon olacağı sır değil."

"Biz sürücüler, buna uyum sağlamak zorundayız. Enerji seviyemizin yüksek olduğundan emin olmalı ve yıl sonunda hâlâ formda kalacak şekilde hareket etmeliyiz."

"Son bölümde arka arkaya yarışlar olacak, uzun mesafeli yolculuklar başlayacak."

"Sezonun ikinci yarısına olabildiğince zinde başlayabilmek adına evdekilerle bir program hazırlamaya çalışacağım." dedi.

Sainz, bu yılın son bölümünün de harika olmadığını ekledi.

"COVID-19 nedeniyle Amerika-Meksika yarışlarını arka arkaya yapamamak üzücü. Bence bu, herkes için daha kolay olurdu. Ayrıca ara vermeden Brezilya'dan Katar'a gitmek de üzücü. Bence arka arkaya yarış durumu verimli değil."

"Mevcut şartları hepimiz biliyoruz ve bunlar şampiyonanın vermesi gereken küçük tavizler gibi görünüyor. Gelecek yıl umarım biraz daha iyi olur."