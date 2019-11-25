Sainz, 2020 sonrasında McLaren'da kalmayı planlıyor

F1 grisindeki çoğu sürücü gibi, Sainz'in şu anki sözleşmesi de 2020 sonunda bitecek.

F1'in üç büyük takımı olan Mercedes, Ferrari ve Red Bull‘daki koltuklar 2021 için uygun olabilir ve Sainz, McLaren'le ilk yılında güçlü bir performans gösterdiği için ilgi gören sürücülerden birisi olabilir.

İspanyol sürücü, bu sezon orta gruptaki en etkileyici isimdi ve McLaren, takım için birkaç yıldır devam eden zorlukların ardından takımlar şampiyonasında dördüncü olmak üzere.

Motorsport.com’a konuşan Sainz, "Bu takımda bulunduğum süre içerisinde sürekli yukarı doğru ivme oldu.”

“Bu, Formula 1’de çok fazla gördüğünüz bir şey değil, çok çekici ve cazip bir şey.”

“Takımın yaptıklarından dolayı çok mutluyum ve takımımla gerçekten çok gurur duyuyorum. 2021 hakkında düşünmek için henüz çok erken, ama bu takımda çok mutlu olduğum sır değil.”

“İki tarafın da birbirinden çok mutlu olduğunu düşünüyorum ve şu anda benim için etrafta bakabileceğim başka bir yer yok.” dedi.

Sainz, F1'deki en iyi sezonunu geçirdi ve Brezilya Grand Prix'sinde ilk podyumunu aldı.

Sainz, son yıllarda elde ettiği deneyimlerin ve Nico Hulkenberg ile birlikte Renault‘da geçirdiği zorluğu 2018 sezonunun bu yıl bir adım ileri gitmesine yardım ettiğini söyledi.

Sainz, “Nico'nun yanında geçirdiğim yıl, deneyimli bir pilottan bir şeyler öğrenme konusunda bana çok yardımcı oldu.”

“Bundan önce tüm takım arkadaşlarım Formula 1’de bir yıllık bir deneyime sahipti, bu yüzden aslında Nico'nun yanında bir yıl geçirmek, kendi açımdan birkaç yeni şey öğrenmeme yardımcı oldu.”

"Buraya geldiğimde mücadeleye hazır olduğumu biliyordum. Sadece takıma alışmak ve olabildiğince çabuk rahat hissetme meselesiydi. Sonuçlar daha sonra gelmeye başlayacaktı. Gerçekten hiçbir şeyden korkmadım.“