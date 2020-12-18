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Formula 1 / Son dakika

Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı

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Sainz, 2021 Ferrari için koltuk ayarı yaptırdı
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FormulaPassion'ın özel haberine göre Carlos Sainz, bugün koltuk ayarı için Maranello'ya geldi.

Carlos Sainz, Formula 1 kariyeri boyunca Toro Rosso, Renault ve son olarak McLaren ile yarışma şansı bulurken, bu süreçte gösterdiği iyi performansın yanında, çalışkan yapısıyla da ön plana çıkıyordu.

Özellikle McLaren'da yarıştığı son iki yılda sürekli olarak takım fabrikasında vakit geçiren ve hazırlıklarda yer alan Sainz, yeni sezonda Ferrari ile yarışacak.

İspanyol pilotun ilk iş olarak Ferrari fabrikasının bulunduğu İtalya'ya taşınacağı biliniyor. Sainz'ın Ferrari'ye geçtikten sonra sürekli olarak takım fabrikasında vakit geçirmesi bekleniyor.

Dün Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayan Sainz, Maranello'ya doğru yola çıktığını ima etmişti.

FormulaPassion, Sainz'ın bugün ilk kez Ferrari fabrikasına geldiğini öğrendi.

Habere göre Sainz, Maranello fabrikasına gelerek takımla tanıştı ve daha sonra 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

Haberde başka detay paylaşılmadı.

Sainz, yeni sezonda Sebastian Vettel'den boşalan Ferrari koltuğuna geçecek ve iki yıl boyunca Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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