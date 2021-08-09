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Formula 1 Haberler

Sainz: "2021 bana en güçlü F1 sezonummuş gibi gelmiyor"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jon Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, Ferrari'deki ilk yılında takım arkadaşı Charles Leclerc ile iyi şekilde baş etmesine rağmen, 2021 Formula 1 sezonunun henüz en güçlü sezon olmadığını düşünüyor.

Sainz: "2021 bana en güçlü F1 sezonummuş gibi gelmiyor"

Sainz, McLaren'da geçirdiği iki yılın ardından bu yıl Ferrari'ye katıldı ve takım değiştiren diğer sürücülerin aksine, hemen iyi bir tempo yakalamayı başardı.

İspanyol pilot, Monako'daki ikinciliği ve Macaristan'daki üçüncülüğüyle beraber ilk 11 yarışta iki kez podyuma çıktı ve şampiyonada takım arkadaşı Leclerc'in önünde yer alıyor.

Sainz, Maranello merkezli ekibe entregre olduğu için son derece mutlu olduğunu söylerken, henüz her şeyi doğru şekilde yaptığı bir hafta sonu olmadığını ve bu yüzden performansını daha da artırabileceğini söyledi.

Macaristan GP'den sonra konuşan Sainz şöyle dedi: "2021, F1'deki en güçlü sezonum gibi görünmüyor. Zaman zaman çok fazla puan ve çok fazla kaçırılmış fırsat olduğunu hissediyorum."

"Sanırım bu yarıştan önce henüz herhangi bir yarış hafta sonundan maksimumu alamadığımı hissettiğimi söyledim, bir Ferrari sürücüsü olarak bütün bir hafta sonunu bir araya getirmedim ve bu benim genelde çok iyi yaptığım bir şey."

"Bir nedenden dolayı, belki de bu sadece yeni bir takımın parçası olmakla ilgilidir, hafta sonlarından en iyisini çıkarmak zaman alıyor."

"Takıma ve sezonun ilk yarısına entegre olmak şeklimden ise memnunum."

"Özellikle araç ile sahip olduğum hızdan çok mutluyum ve ilk yarıştan beri aracın hızını ortaya koyduğumu hissettim ve onu limitlerde zorlayabildim. Hemen hemen her pistte hızlıydım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz normalde Macaristan Grand Prix'sini dördüncü bitirmişti fakat Sebastian Vettel'in diskalifiye edilmesiyle beraber üçüncü sıraya çıktı.

Ferrari pilotu, sıralama turlarının ikinci bölümünde spin atarak aracını bariyerlere çarptı ve yarışa 15. sıradan başladı.

Sainz, "Bu hafta sonunun  en iyi örnek olduğunu düşünüyorum. Sıralama turlarında bir hata yaptım ve bunun bedelini yarışta ödedim.

"Ayrıca pit stopta bizi etkileyen tuhaf bir şey de vardı, bu yüzden bir podyum fırsatını kaçırdık ve bütün hafta sonu o kadar da iyi bir tat bırakmadı çünkü daha iyi puan alabileceğimizi hissediyorum."

"Bu hafta sonu yapılan yarış, ilk 10-11 yarışın nasıl geçtiğinin güzel bir örneği. Nedense bir şeyler pek planladığımız gibi gitmedi ve sonunda bu noktaya geldik.” dedi.

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