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Formula 1 / Son dakika

Sainz, 2020 sonrasında McLaren’da kalmaya sıcak bakıyor

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Sainz, 2020 sonrasında McLaren’da kalmaya sıcak bakıyor
Ekleyen:
, Editör
23 Ara 2019 12:50

Carlos Sainz, 2020 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından McLaren'de kalmak istediğini söyledi.

İspanyol sürücü, 2019’da Renault’dan McLaren’a geçiş yaptı ve topladığı puanlarla takımının dördüncü olmasına yardımcı oldu.

Sainz şu anda gridin en dikkat çekici yeteneklerinden birisi ve 2020’de mevcut performansını koruması halinde büyük takımlardan birisine gitme ihtimali ortaya çıkabilir.

25 yaşındaki pilot 2020'de ilerlemeye devam etmek istiyor, fakat mevcut takımından da memnun görünüyor.

“2020 için kesin hedefler belirlemek zor. Fakat kaydedilen ilerlemenin durmaması ve öndeki takımlara yaklaşmaya devam etmemiz çok önemli.”

“2020, mevcut trendi takip edeceğimiz bir yıl olacak. 2021 ve 2022 için neler olacağını bilmiyoruz.“

“Sezon başında ilk üç takım baskın olacak ve yıl, 2019'un sonuna benzeyecek. Ancak umarım öndeki takımlarla aradaki azaltacağız ve orta grubun lideri olacağız.”

“Sözleşmeme gelirsek, 2021 hakkında konuşmak için çok erken. Ancak bu projeden çok memnun olduğumu gizlemiyorum ve ileriye doğru bir adım daha atmak beni daha da motive edecek.”

“Şu anda başka bir yere bakmam için bir sebep yok, çünkü McLaren'da çok mutluyum."

“2021 herkes için -F1, takımlar, pilotlar- sıfırdan başlamak adına harika bir fırsat. Umarım daha rekabetçi ve daha eğlenceli olacak.”

“Kariyerimde hiç şu anda McLaren ile sahip olduğum istikrar ve orta vadeli projeye sahip değildim. Lando ile çok iyi anlaşıyoruz ve bunun takımın ilerlemesine yardımcı olduğundan eminim.”

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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