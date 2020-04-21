Sainz: "2020 sezonunun iptali 'büyük bir darbe' olur"

Sezonun ilk dokuz yarışı zaten iptal edildi veya ertelendi. Fransa ve Belçika Grand Prix'si de ülkelere getirilen kısıtlamalar nedeniyle şüphe altında.

Sainz, yılı yarışsız geçmeyi sindirmenin çok zor olacağını ve bunun spora olan etkisinin genel anlamda olumsuz olacağını belirtti.

Ancak McLaren sürücüsü, COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederse, sezonu iptal etme kararının "tamamen anlaşılabilir" olacağını dile getirdi.

İspanyol basınına konuşan Sainz, "Her şeyin iptal edileceğini düşünmek yerine daha az yarış olacağını düşünmeyi tercih ediyorum. Sezonu iptal etmek kesinlikle kabul etmesi zor bir darbe olur."

"Durum kontrol altına alınamazsa bunu yapmak elbette anlaşılabilir. Ancak spor ve etrafındaki her şey için son derece olumsuz sonuçları olur."

"Pek çok iş risk altında olacak ve bu asla iyi bir şey değildir."

"F1, diğer spor veya işler gibi bu pandeminin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak. Bu durum, tüm takımların çaba göstermeleri, özeleştiriler yapmaları ve bir şeyleri değiştirmeyi kabul etmeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı oluyor."

"Daha önce kararlaştırılmış olan kurallar ve bu günlerde verdikleri kararlarla, daha uyumlu ve daha sürdürülebilir bir Formula 1 göreceğimize eminim."

"Bu spor, harika bir alt yapıya sahip ve zeki insanlar, harika mühendisler ve profesyonellerle dolu. Bence bu durumdan nasıl daha güçlü çıkabileceği konusunda örnek olabiliriz."

Sainz, sezon başladığı takdirde F1 patronlarının 18-20 yarışlık hedefinin aksine 10 yarışlık bir takvim olacağını düşünüyor.

"Şu anda pek çok seçenek düşünülüyor. Monako gibi bazı yarışların iptalini zaten duyurdular. Kendileriyle birlikte gelen tüm karmaşa ve çevreye uyum sağlamanın zor olması nedeniyle durum cadde pistleri için daha zor."

"Şahsen 10 yarışa yakın bir sezona bakıldığını düşünüyorum, yani 20'den çok 8 ila 14 arasında bir şey. Duruma bakarsak ve eğer işlem yaparsak bundan daha fazlasına yer yok."

"Sezonun orijinal takvimden çok daha kısa olacağından eminim. Hatta belki de seyircisiz olarak, üç yerine sadece iki gün süren yarışlar olabilir ve aynı pistte birden fazla yarış yapılabilir."

"Bu, F1 tarihinde şimdiye kadar gördüklerimize kıyasla çok farklı bir şampiyona olacak."

İspanyol pilot, gelecek yıla sarkan WEC tarzı "süper sezon" fikrine de karşı çıktı.

"Sanırım bir süper sezon yapmaya karar vermek için sezon çok uzun. Mümkün olan en iyi 2020 sezonuna sahip olmaya çalışmalıyız. Bir süper sezon yapıp yapmamakla ilgili kararı yetkililer verecek. Ama ne olursa olsun bu fikri sevmiyorum."