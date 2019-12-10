Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı

McLaren bu yıl, uzun bir aradan sonra yeniden ilk dörde girmeyi başarmıştı ve şimdi gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor.

Takım gelecek yıl yine Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle mücadele edecek.

Sainz, Noel'den önce Woking merkezli ekibin fabrikasına gitti ve 2020 MCL35 için koltuk ayarı yaptı.

Sainz bu çalışmayla ilgili Twitter üzerinden bir fotoğraf yayınladı.