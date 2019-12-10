Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı

paylaşım
yorumlar
Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı
Ekleyen:
, Editör
10 Ara 2019 14:50

Carlos Sainz, bugün takımın Woking'deki fabrikasına giderek 2020 McLaren Formula 1 aracı için koltuk ayarı yaptı.

McLaren bu yıl, uzun bir aradan sonra yeniden ilk dörde girmeyi başarmıştı ve şimdi gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor.

Takım gelecek yıl yine Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle mücadele edecek.

Sainz, Noel'den önce Woking merkezli ekibin fabrikasına gitti ve 2020 MCL35 için koltuk ayarı yaptı.

Sainz bu çalışmayla ilgili Twitter üzerinden bir fotoğraf yayınladı.

 

Sonraki haber
Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

Önceki haber

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

Sonraki haber

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

3s
2
Formula 1

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

2s
3
Formula 1

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru

4
Formula 1

Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı

48dk
5
Formula 1

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”

8dk

Son Videolar

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri 05:42
Formula 1

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler 03:26
Formula 1

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Son Haberler

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”
F1

“Ricciardo, padoğun palyaçosu olmayı bırakmalı”

Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı
F1

Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"
F1

Binotto: "Ciddi değişikliklere ihtiyacımız yok"

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak
F1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"
F1

Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.