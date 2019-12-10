Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı
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Carlos Sainz, bugün takımın Woking'deki fabrikasına giderek 2020 McLaren Formula 1 aracı için koltuk ayarı yaptı.
McLaren bu yıl, uzun bir aradan sonra yeniden ilk dörde girmeyi başarmıştı ve şimdi gelecek yılın aracı üzerinde çalışıyor.
Takım gelecek yıl yine Carlos Sainz ve Lando Norris ikilisiyle mücadele edecek.
Sainz, Noel'den önce Woking merkezli ekibin fabrikasına gitti ve 2020 MCL35 için koltuk ayarı yaptı.
Sainz bu çalışmayla ilgili Twitter üzerinden bir fotoğraf yayınladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Sainz, 2020 McLaren aracı için koltuk ayarı yaptı
paylaşım
yorumlar
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