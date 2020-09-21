Sainz: "2020, eski tarz pistlerin kaderini belirleyecek"

Koronavirüs salgını nedeniyle mevcut takvimdeki bazı yarışlar takvimden çıkarıldı ve yerlerini şu anda F1'e ev sahipliği yapmayan eski F1 pistleri aldı.

Eski pistlerin takvime dönüşü, modern çağda heyecan verici yarışlar yapmak için yeterli olup olmadıkları konusunda harika bir fırsat sunmuş olacak.

Sainz, bu yıl düzenleyecekleri yarışların, eski pistlerin F1'deki kaderlerini belirlemede çok önemli olacağını düşünüyor. Mugello'da gerçekleştirilen ilk yarış herkesin memnun kalmasını sağlamıştı.

Sainz, "Bu eski tarz pistler muhteşem ve eğlenceli yarışlar sunarlarsa, o zaman F1, FIA ​​ve FOM duracak ve 'Eski pistler böyle bir gösteri sunuyorlarsa neden modern pistlere gidiyoruz?' diye soracaklar."

“Ama eğer bu eski pistler sıkıcı yarışlar sunarsa, hepimiz pistlerin Bakü tarzı bir tasarıma sahip olması gerektiğini, çok uzun düzlüklere, pek çok virajdan oluşan bir orta sektöre ve çok sayıda hava koridoru ile muhteşem yarışlar sunan uzun düzlüklere sahip olması gerektiğini söyleyeceğiz. Her şey önümüzdeki yarışlarda neler olacağına bağlı, geleceğe bunlar karar verecek."

Pek çok sürücü Imola çok az geçiş olacağını düşünüyor. Sainz ayn zamanda gösteriye de önem vermeleri gerektiğini söyledi.

“Sanırım sürücüler Nürburgring ve Imola'da sürüş yaparken çok eğlenecekler, çünkü bunlar tek turda çok eğlenceli olan pistler."

"Ama bir gösteri sunmuyorsa, oraya gitmenin bir faydası olmayacak. Bence F1, bir spor olmanın yanı sıra, insanların onu televizyonda seyretmesi için bir gösteri de olmalı."

Imola, uzun bir aradan sonra F1'e geri dönüyor ve son kez 2006 yılında F1'e ev sahipliği yapmıştı.

Bu yarış, diğerlerinin aksine sadece iki gün içerisinde gerçekleştirilecek ve cuma antrenmanları olmayacak.

Bunu da yorumlayan Sainz, “Cuma günü Imola'da sürüş yapmamak zorlayacak, çünkü genellikle Cuma'dan Cumartesi'ye kadar çok şey öğreniyoruz ve verileri analiz etmek için çok fazla zamanımız oluyor."

"Bütün bir cuma gününe sahip olacağımız Nurburgring veya Mugello'da durumun çok fazla değişeceğini sanmıyorum. Imola ise Cuma günü olmayacağı için ilginç bir test olacak." dedi.