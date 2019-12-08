Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”

McLaren ve Renault’nun da içinde bulunduğu orta gruptaki savaş bu yıl ekranlara çok az geldi.

Carlos Sainz pek çok kez orta grubun en iyisiydi ve güzel ataklar yaptı. Ancak Abu Dhabi de dahil olmak üzere bu ataklar çoğu yarışta canlı yayında ekranda gözükmedi.

Bu konu hakkında konuşan Sergio Perez, duruma anlam veremediğini, çünkü orta grup savaşının çok eğlenceli olduğunu dile getirmişti.

Bu yıl daha önce de bu konuya değinen Carlos Sainz, Abu Dhabi GP sonrası bir kez daha duruma dikkat çekti.

İspanyol sürücü, Hollandalı Formule 1'e “Bu konuda fazla konuşmayacağım.”

“Ama bence herkes geçen haftaki yarışta kimin altıncı olacağından ve altıncılık için verilen mücadeleden bahsediyordu.”

“Sonrasında son turlarda ve hatta son virajlarda mücadele oldu, ama o zaman bile bunu göstermediler.”

“Herkesin mücadele konusunda bu kadar hevesliyken televizyonda hiçbir şey görülmemesi garipti.” dedi.