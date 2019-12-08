Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”

paylaşım
yorumlar
Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”
8 Ara 2019 18:04

Carlos Sainz, 2019'da televizyon yayınlarında çok az görülmesine bir anlam veremediğini söyledi.

McLaren ve Renault’nun da içinde bulunduğu orta gruptaki savaş bu yıl ekranlara çok az geldi.

Carlos Sainz pek çok kez orta grubun en iyisiydi ve güzel ataklar yaptı. Ancak Abu Dhabi de dahil olmak üzere bu ataklar çoğu yarışta canlı yayında ekranda gözükmedi.

Bu konu hakkında konuşan Sergio Perez, duruma anlam veremediğini, çünkü orta grup savaşının çok eğlenceli olduğunu dile getirmişti.

Bu yıl daha önce de bu konuya değinen Carlos Sainz, Abu Dhabi GP sonrası bir kez daha duruma dikkat çekti.

İspanyol sürücü, Hollandalı Formule 1'e “Bu konuda fazla konuşmayacağım.”

“Ama bence herkes geçen haftaki yarışta kimin altıncı olacağından ve altıncılık için verilen mücadeleden bahsediyordu.”

“Sonrasında son turlarda ve hatta son virajlarda mücadele oldu, ama o zaman bile bunu göstermediler.”

“Herkesin mücadele konusunda bu kadar hevesliyken televizyonda hiçbir şey görülmemesi garipti.” dedi.

Sonraki haber
Russell: "İlk tur performansımı geliştirmeliyim"

Önceki haber

Russell: "İlk tur performansımı geliştirmeliyim"

Sonraki haber

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"

14dk
2
Formula 1

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"

3
FIA F2

Shwartzman: "Schumacher'den daha hızlıyım"

2s
4
Formula 1

Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”

45dk
5
Formula 1

Yorum: Ölümün kıyısından F1'e dönüş

Son Videolar

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

Son Haberler

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"
F1

Binotto: "Henüz Hamilton'ı düşünmüyoruz"

Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”
F1

Sainz: “2019’da TV’de gösterilmemek çok tuhaftı”

Russell: "İlk tur performansımı geliştirmeliyim"
F1

Russell: "İlk tur performansımı geliştirmeliyim"

Camilleri: “Netflix, F1’e büyük yarar sağladı”
F1

Camilleri: “Netflix, F1’e büyük yarar sağladı”

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı
F1

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.