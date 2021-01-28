Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

paylaşım
yorumlar
Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 1.5 günlük Fiorano testinin ardından son derece mutlu olduğunu ve 2018 aracıyla bile olsa testin kendisi için son derece faydalı olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Fiorano'da gerçekleştirilen beş günlük testin 1.5 gününde piste çıktı ve 2018 SF71H ile 150'den fazla tur attı.

İspanyol sürücü, test boyunca herhangi bir sorun yaşamazken, takımın çalışma şeklini ilk kez pist üstünde görme şansı buldu.

İlk Ferrari testinden önce uyuyup uyumadığı sorusuna Sainz, "Sabah 6:30'da kalkmam gerektiğini düşünerek yeterince uyudum. Akşam saat 11 civarı yattım, bu yüzden yedi saatten fazla uyudum. Sabah beni önemli bir günün beklediği düşüncesiyle uyandım. Tamamen işe odaklanmam gerektiğini biliyordum ve gün iyi geçti."

"İlk izlenimlerime gelirsek... Doğrusu tüm bunların gerçek olduğuna inanamadım. Ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü kelimelerle anlatmak benim için zor. Fiorano'daki piste gelmek, Ferrari dünyasına girmek gibi bir şey. Mekanikleri gördüm, adımın yazdığı 55 numaralı aracı gördüm. Böyle detayları asla unutmazsınız. İnanılmaz bir gündü."

"Ancak evet, kaskımı takıp, kokpite oturur oturmaz hemen işe odaklandım. Her şey aşağı yukarı plana göre gitti. Aşağı yukarı diyorum çünkü her zaman beklemediğiniz şeyler oluyor. İşimi yaptım, turlar attım hata yapmadım, ama bitene kadar kadar her şeyin yolunda gideceğinden emin olamazsınız."

 

Sainz, 2018 aracı bile olsa bir F1 aracı sürmenin faydalı olduğunu söyledi.

"Bunun pek çok faydası var. Elbette bu araç bir 2021 aracına benzemiyor, farklı lastikler var ve farklı düzenlemeler için yapılmış bir araç. Ancak bir Ferrari'yi ilk kez denedim, direksiyon üzerindeki tuşlara ve ayarlara alıştım, start antrenmanı yaptım, mühendisler ve mekaniklerle konuştum. Bu küçük şeyler gelecekte çok faydalı olacak. Değerlendiremediğim tek şey 2021 aracı oldu. Bunu yapmak için Mart ayına kadar beklemeniz gerekecek."

Sainz'ı izleyenlerden bir tanesi de babası ve Ralli efsanesi Carlos Sainz'dı.

"Bir hafta önce evdeyken bu testler hakkında konuşmuştuk. Fiorano'ya gitme vaktimiz geldiğinde benimle gelmesini istedim ve o da benimle gelmek istedi. Yolculuktan önce koronavirüs için bir PCR testinden geçmek zorunda kaldık. Babamın Ferrari'deki ilk günümde yanımda olmasını istedim ve tabii ki çok mutlu oldu. Ekibe onu davet ettiği için minnettarım."

"Sanırım babam benden daha gergindi çünkü tamamen işe odaklanmıştım ve babam durumu dışarıdan değerlendirebiliyordu. Daveti ve bana bu günü onunla paylaşma fırsatı verdiği için Mattia Binotto ve Laurent Mekies'ye minnettarım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF71H

Fotoğraf: Federico Basile / Motorsport Images

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Önceki haber

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Sonraki haber

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Yeniden ritim yakalamak güzel"

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Eski F1 pilotu Merhi, iki yıl aradan sonra Formula 2'ye dönebilir

De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Formula 1, Renault için 'mükemmel' bir medya aracı"

Son Haberler

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

2s
2
Formula 1

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

42 dk
3
Formula 1

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

3s
4
Formula 1

Aston Martin, Vettel'in kokpit içerisindeki ilk fotoğrafını yayınladı

22s
5
Formula 1

Ricciardo: "McLaren'a 'komedi şovu' sunmaya gitmiyorum"

1g

Son Haberler

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Wolff, Hamilton ile üç yıllık sözleşme yapılacağını düşünmüyor

Formula 1
4dk
Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

Formula 1
42dk
Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Formula 1
2s
Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Sainz, Fiorano testini tamamladı, SF71H'yi Schumacher'e bıraktı

Formula 1
3s
Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Hidrojenli motor, F1'in geleceği olabilir mi?

Formula 1
3s

Son Videolar

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor? 04:21
Formula 1
6s

Ferrari, 2021 F1 motorunda neden değişiklik yapıyor?

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor 12:49
Formula 1
27 Oca 2021

James Allison, 2021 F1 kural değişikliklerini açıklıyor

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.