Sainz: "2018 aracıyla bile olsa bu testler çok önemli"

Carlos Sainz, Fiorano'da gerçekleştirilen beş günlük testin 1.5 gününde piste çıktı ve 2018 SF71H ile 150'den fazla tur attı.

İspanyol sürücü, test boyunca herhangi bir sorun yaşamazken, takımın çalışma şeklini ilk kez pist üstünde görme şansı buldu.

İlk Ferrari testinden önce uyuyup uyumadığı sorusuna Sainz, "Sabah 6:30'da kalkmam gerektiğini düşünerek yeterince uyudum. Akşam saat 11 civarı yattım, bu yüzden yedi saatten fazla uyudum. Sabah beni önemli bir günün beklediği düşüncesiyle uyandım. Tamamen işe odaklanmam gerektiğini biliyordum ve gün iyi geçti."

"İlk izlenimlerime gelirsek... Doğrusu tüm bunların gerçek olduğuna inanamadım. Ne hissettiğimi ve ne düşündüğümü kelimelerle anlatmak benim için zor. Fiorano'daki piste gelmek, Ferrari dünyasına girmek gibi bir şey. Mekanikleri gördüm, adımın yazdığı 55 numaralı aracı gördüm. Böyle detayları asla unutmazsınız. İnanılmaz bir gündü."

"Ancak evet, kaskımı takıp, kokpite oturur oturmaz hemen işe odaklandım. Her şey aşağı yukarı plana göre gitti. Aşağı yukarı diyorum çünkü her zaman beklemediğiniz şeyler oluyor. İşimi yaptım, turlar attım hata yapmadım, ama bitene kadar kadar her şeyin yolunda gideceğinden emin olamazsınız."

Sainz, 2018 aracı bile olsa bir F1 aracı sürmenin faydalı olduğunu söyledi.

"Bunun pek çok faydası var. Elbette bu araç bir 2021 aracına benzemiyor, farklı lastikler var ve farklı düzenlemeler için yapılmış bir araç. Ancak bir Ferrari'yi ilk kez denedim, direksiyon üzerindeki tuşlara ve ayarlara alıştım, start antrenmanı yaptım, mühendisler ve mekaniklerle konuştum. Bu küçük şeyler gelecekte çok faydalı olacak. Değerlendiremediğim tek şey 2021 aracı oldu. Bunu yapmak için Mart ayına kadar beklemeniz gerekecek."

Sainz'ı izleyenlerden bir tanesi de babası ve Ralli efsanesi Carlos Sainz'dı.

"Bir hafta önce evdeyken bu testler hakkında konuşmuştuk. Fiorano'ya gitme vaktimiz geldiğinde benimle gelmesini istedim ve o da benimle gelmek istedi. Yolculuktan önce koronavirüs için bir PCR testinden geçmek zorunda kaldık. Babamın Ferrari'deki ilk günümde yanımda olmasını istedim ve tabii ki çok mutlu oldu. Ekibe onu davet ettiği için minnettarım."

"Sanırım babam benden daha gergindi çünkü tamamen işe odaklanmıştım ve babam durumu dışarıdan değerlendirebiliyordu. Daveti ve bana bu günü onunla paylaşma fırsatı verdiği için Mattia Binotto ve Laurent Mekies'ye minnettarım."