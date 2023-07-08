Sainz, 2. olmasına rağmen antrenmanların ardından temkinli
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Britanya GP öncesinde Cuma günkü antrenmanları ikinci sırada tamamlasa da hafta sonunun geri kalanı için yapmaları gereken çok şey olduğunu söyledi.
Şampiyona lideri Max Verstappen, Silverstone'da Cuma günü gerçekleştirilen her iki antrenman seansını zirvede tamamlarken, onu 0.022 sn farkla en yakından takip eden isim Sainz oldu.
Sainz, her ne kadar tek turda iyi performans sergileseler de özellikle uzun sürüşlerde lastik dayanıklılığı açısından durumun pek iyi olmadığını, bu yüzden yapmaları gereken çok iş olduğunu söyledi.
Sainz ayrıca, Cuma gününü gerilerde geçiren Mercedes'in uzun sürüşlerde oldukça güçlü göründüğüne dikkat çekti.
Sainz, "Rüzgar nedeniyle oldukça zor bir gündü, koşullara alışmaya çalıştık ancak aracı burada sürmek oldukça zorluydu."
"Birinci antrenmandan ikinci antrenmana geçişte oldukça iyi bir adım attık, farklı ayarlar denedik, farklı yönler denedik ve bu tür koşullarda aracı iyileştirmeye çalıştık. Araç çalışıyor gibi göründü ancak yine de yarış performansımız harika görünmedi. Üzerinde çalışmamız gerek."
"Lastik aşınması üzerinde kesinlikle çalışmalıyız çünkü bu hafta sonu esas zayıf noktamızın bunun olacağını biliyoruz. Onları daha iyi yönetebilmek için neler yapabileceğimizi görme adına çok zorluyoruz."
"Mesela Mercedes, bizden çok daha iyi iş çıkardı. Red Bull çok daha iyi iş çıkardı. Biz bugün ikinci olsak da, gece yapmamız gereken bazı şeyler olduğunu biliyoruz." dedi.
Sainz, geçen sene Britanya'da yağmur altında sıralamalarda pole pozisyonunu kazanmasının ardından yarışta da ilk zaferini elde etmişti. Sıralamalardaki yağmur ihtimali sorulduğunda Sainz, "Buna hazırım. Her ne gelirse gelsin hazırım. Yağmurda sürüş yapmayı seviyorum, bildiğiniz üzere son dönemde bu tür koşullarda hızlı oldum. Ne gelirse gelsin ve ben bundan keyif alacağım."
"Yine de Red Bull'un favori olduğunu düşünüyorum ancak biz de iyi olabiliriz. Yarış daha zorlu olacak ancak sıralamalar koşullara, yağmurlu olup olmamasına bağlı olacak. Eğlenceli olacağını ve tipik bir Britanya günü olacağını düşünüyorum." dedi.
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