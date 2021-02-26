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Sainz, lastik testinde kaza yaptığı iddiaları karşısında net bir şey söylemekten kaçındı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Carlos Sainz, bu hafta başında 2022 için planlanan 18 inç lastikleri test etmek amacıyla Ferrari ile Jerez'de katıldığı lastik testinde kaza yaptığı spekülasyonları hakkında net bir şey söylemekten kaçındı.

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Sainz, lastik testinde kaza yaptığı iddiaları karşısında net bir şey söylemekten kaçındı

Ocak ayının sonunda Fiorano'da düzenlenen özel bir testte ilk kez bir Ferrari ile piste çıkan Carlos Sainz Jr, bu hafta başında Pirelli'nin 18 inç lastiklerini test etmek amacıyla Jerez'de direksiyon başına geri dönmüştü.

Ferrari, bu test için 2019 SF90'ı 18 inç lastiklere göre uyarladı ve hem Sainz hem de Charles Leclerc aracın direksiyonuna geçerek, 2022 için planlanan bu lastikleri test ettiler.

Pirelli, testin ardından Sainz ve Leclerc'in üç günde 300'den fazla tur attığını açıkladı, ancak Sainz'ın testin bir noktasında kaza yaptığı iddia edildi.

Ferrari'nin cuma günü düzenlediği lansman etkinliğinde, test hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Sainz, kaza olup olmadığı hakkında net bir şey söylemekten kaçındı.

Sainz, "Doğruyu söylemek gerekirse Pirelli testi tamamen özel."

"Başka bir taraftan gelen soruları yanıtlamak benim için zor. Anlaşmalar gereği testte olanlar hakkında ne kadar şey anlatabileceğimi bilmiyorum."

"Ancak size söylemeyeceğim bir olay olduysa, küçük bir şey olduğundan emin olabilirsiniz." dedi.

Formula 1, 2022 yılında 13 inç lastiklerden 18 inç lastiklere geçiş yapma kararı aldı ve Pirelli, bu lastikleri test etmek için 30 güne sahip olacak.

Sainz, testle ilgili edindiği ilk izlenimin hemen hemen pozitif olduğunu söylerken, 

Sainz, testten aldığı ilk işaretlerin "nispeten pozitif" olduğunu söyledi, ancak kullanılan SF90 aracının gelecek yılki araçtan farklı olduğunun da farkında.

Sainz, "Kesinlikle bazı farklılıklar hissedebiliyorsunuz ve kesinlikle gelişmeye devam edecek bazı şeyler var. Ancak ilk işaretler ve ilk hissiyat nispeten olumluydu."

"Bu lastikleri gelecek yılın aracına takana kadar beklememiz gerekecek, ki bu tamamen farklı bir araç olacak. Ama bir test aracıyla ilgili ilk izlenimler olumlu oldu."

Leclerc, Sainz'in yeni lastikler hakkındaki düşüncelerini tekrarladı ve şöyle dedi: "Farklı şeyler denedik ve bazı olumlu şeyler çıkardı. Bu, iyi bir şey."

"Hâlâ yapılması gereken epey iş olduğuna inanıyorum, ancak doğru yönde ilerledi ve bu iyi bir şey."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr.
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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