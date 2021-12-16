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Formula 1 Haberler

Sainz: "18 inç lastiklerde kilitlenme daha fazla"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, 18 inç lastiklerle yaptıkları testin ardından, lastiklerin çok çabuk ve daha fazla kilitlendiğini belirtti.

Sainz: "18 inç lastiklerde kilitlenme daha fazla"

Formula 1'de gelecek yıl 18 inç lastikler kullanılacak ve bu lastiklerin, mevcut 13 inç lastiklere oranla çok farklı olması bekleniyor.

Jantların büyüklüğüne ek olarak, yeni lastiklerin yapısı da değişmiş durumda ve bundan ötürü tamamen farklı şekilde davranmaları bekleniyor.

Çarşamba günü yeni lastiklerin son halinin tadına bakan Carlos Sainz, gün boyunca 151 tur attı ve günün sonunda yeni lastikler hakkındaki ilk izlenimini paylaştı.

Sainz, tıpkı Mick Schumacher gibi yeni lastiklerin çok çabuk kilitlendiğine dikkat çekti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Kendimi iyi hissediyorum, attığım turların ardından iyi durumdaydım."

"18 inçlik lastiklerin, mevcut 13 inç lastiklere kıyasla çeşitli farklılıkları var."

"Şahsen, onlarla çalışma ve arka lastiklerin aşınması konusunda pek çok pozitif şey görüyorum. Ancak ön lastiklerde yapmaları gereken hâlâ çeşitli işler var."

"Pek çok takımın bugün lastik kilitleme sorunu yaşadığını gördük. Ancak genel olarak her şey yolunda gidiyor ve gelecek sezon ilginç olacağa benziyor."

"Önümüzdeki yıl,  araçlar yüzünden sürüş tarzımızı biraz değiştirmeniz gerekecek çünkü araçların davranışı değişecek. Yeni araçların karakterleri, bu yılın araçlarından çok farklı olacak."

"Ek olarak 18 inç lastikler biraz farklı özelliklere sahipler. Şimdi pilotaj tarzımı nasıl değiştireceğimi düşünüyorum. Bugün bunun üzerinde çalıştım ve lastiklerden nasıl daha fazlasını elde edeceğimi bulmak için çabaladım."

"Çok ilginç görünüyor fakat yeni zorluklar her zaman harikadır. Artık aracı nasıl daha verimli kullanabileceğimi bulmam gerekiyor." dedi.

Ferrari team group photo with Carlos Sainz Jr., Ferrari

Ferrari team group photo with Carlos Sainz Jr., Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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