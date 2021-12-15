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Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, 18 inç lastiklere geçilmesinin ardından sürücülerin sürüş tarzında değişiklikler gerekeceğini söyledi.

Sainz: "18 inç lastikler, pilotların sürüş tarzında değişiklik gerektiriyor"

Ferrari'de sezonun son testine Carlos Sainz katıldı ve Ferrari SF90'ın direksiyonuna geçen İspanyol pilot, toplamda 151 tur attığı günü başarılı şekilde tamamladı.

Gün boyunca 18 inç lastikleri hem kısa hem de uzun sürüşlerde deneme fırsatı bulan Sainz, yeni lastiklerle alakalı ilk izlenimlerini paylaştı.

Sainz şöyle konuştu: "Atmayı başardığımız tur sayısından memnunum."

"Zihinsel açıdan, fiziksel açıdan olduğuma göre daha yorgunum. Sezon sonuna geldiğinizde fiziksel açıdan süper zinde olursunuz ancak kafanızda, hâlâ Formula 1 aracı sürdüğünüz için en sonuna kadar odaklanmış olmanız gerekir."

"Bu 18 inçlik lastikleri daha fazla test edebilmek oldukça ilginçti. Önceki lastiklere kıyasla belirgin farklılıklar var ama genel olarak doğru yönde gittiklerini söyleyebilirim."

"Bugün hissettiklerimi baz alırsam, bu lastiklerin sürücünün tarzının belirli yönlerinde değişiklik gerektireceğini düşünüyorum."

"Fakat bunu, geçen pazar gününe kadar kullandıklarımızdan tamamen farklı olacak gelecek yılki araçlar nedeniyle yapmak zorunda kalacağımızı zaten biliyorduk."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF90 Mule

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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