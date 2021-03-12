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Formula 1 / Son dakika

Sainz, 1.5 test gününün yeterli olmayabileceğini düşünüyor

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Ferrari'nin yeni ismi Carlos Sainz Junior, sezon öncesi testlerinin aracı öğrenmek için yeterli olmayabileceğini düşünüyor.

Sainz, 1.5 test gününün yeterli olmayabileceğini düşünüyor

Yeni Ferrari'yi gerçek anlamda ilk kez test edecek olan Sainz, Motorsport.com'un test günüyle ve pilotun Ferrari'deki ilk zamanlarıyla ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

Çekim gününden ve Pirelli testlerinden sonra sezona hazır olup olmadığı sorulduğunda Sainz, ‘’Hiç test yapmasaydım ve Ferrari aracının nasıl davranacağını bilmeseydim rahat hissetmezdim, fakat tabii ki şu anda daha rahat hissediyorum. Ferrari ve stratejileri sayesinde buraya olabildiğince hazır gelmeye çalıştık.’’

‘’Şu anda yaptığım testler sayesinde daha rahat hissediyorum ancak Formula 1 araçları 2018’den beri çok değişti ve o araçları sürmek aynı değil, kullandığımız lastikler bugün kullanacaklarımızdan çok farklıydı yani bu senenin aracı hakkında öğrenmem gereken birçok şey var. Bunu yapmak içinse sadece bir buçuk günümüz var Bu büyük ihtimalle yeterli olmayacaktır. Ancak yine de yaptığımız testler yararlıydı.’’ yanıtını verdi.

İspanyol pilot aynı zamanda Maranello'daki ilk gününden de bahsetti.

‘’Bu tahmin edebildiğiniz gibi, benim için çok özel bir gündü. Bir Ferrari pilotu olarak Maranello’daki ilk gününüzü asla unutmazsınız, bu hayatınızın sonuna kadar saklayacağınız bir anıdır. İlk tam günüm, Fiorano testinden birkaç gün önceydi. Fiorano testi ise [Ferrari’de olduğumu] ilk anladığım yerdi. İsmimi ilk defa bir Ferrari’nin üzerinde gördüğümde, mühendislerle ve mekanikerlerle ilk defa çalışma şansı yakaladığımda bunu anladım. İlk defa, Enzo Ferrari’nin kaldığı ev olan bu tarihi pistte bir tur attığımda bunu anladım. Etrafı gezme şansım oldu ve eskiden kontratları imzaladığı mor kalemi hâlâ burada.’’

‘’Bu Ocak sonundaki gün, benim için çok değerliydi.’’

Yaptığı çekim günü ve testler sonrasında, sezon öncesi testleri hakkında nasıl hissettiği sorulan Ferrari pilotu Sainz, ‘’İyi hissediyorum. Yalan söyleyemeyeceğim, biraz sabırsızım. Bu anı çok uzun zamandır bekliyordum. Dün, sonunda bir çekim günü gerçekleştirdik ancak gerçek lastikleri kullanmadık. Daha önce de eski araçlarla test gerçekleştirmiştik. Ancak bugün uzun zamandır uğruna çalıştığım gündü. Simültörde çalıştım, mühendislerle birlikte buraya olabildiğince hazır gelmeye çalıştık. Buradaki koşullar, araçtaki ilk gün için biraz zorlayıcı duruyor. Çok rüzgarlı ve pistte kum var, bu yüzden bu kolay bir gün olmayacak. Ancak yapmam gerekenleri yapmalıyım ve programa devam etmeliyim.’’ dedi.

Son olarak da beş yıl içinde şampiyon olmakla ilgili yaptığı yorumlar sorulunda, İspanyol pilot konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Yaptığım yorumların biraz yanlış algılandığını düşünüyorum. Charles bana ‘beş yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun’ diye sordu ve ben de dürüst bir şekilde cevapladım. Ne yapmak istiyordum? Beş yıl içinde Dünya Şampiyonu olmak istiyordum, ki bence bu bir Formula 1 sürücüsü için çok olası bir cevap.’’

Medyanın, söylediklerini biraz yanlış yorumladığını ve değiştirdiğini düşünen Sainz, sözlerine şöyle devam etti: ‘’Formula 1’de son zamanlarda çok fazla rekabet var. Ben, doğru yerde olduğumu düşünüyorum. Buradaki ilk birkaç ayım çok iyi geçti, istikrarlılığı buldum ve takım beni çok hoş bir biçimde karşıladı. Burada gerçekten rahat hissediyorum.’’

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Editör Betim Aker

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