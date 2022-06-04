Sainz: "Kazanmak için 0.1 veya 0.2 saniyeye ihtiyacım var"

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Carlos Sainz, geçen yıl Charles Leclerc karşısında gösterdiği güçlü performansla herkesi şaşırtmış ve kendisiyle ilgili beklentiler yükselmişti.

Ancak İspanyol sürücü, F1-75'e uyum sağlamakta zorlandı ve ilk yedi yarışın tamamında, sıralama turlarında takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Yine de son yarışlarda araçta daha rahat görünen Sainz, son iki yarışta Leclerc'le arasındaki puan farkını indirme fırsatı buldu.

İspanyol pilot, eğer 0.1 ila 0.2 saniye daha bulabilirse, galibiyet mücadelesine döneceğini düşünüyor.

Sainz, "Sadece biraz daha hız bulmam gerekiyor. Hem sıralama turlarında hem de yarışta 0.1 veya 0.2 saniye gelişmeliyim."

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, lifts his trophy Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Geçen yılın ikinci yarısında, o yılki araçla bulduğum 0.1 veya 0.2 saniyeyi ne kadar erken bulabilirsem galibiyet o kadar erken gelecek. Bunu yapabilmek adına da çok çalışıyorum."

"Araç üstü görüntülerinden ve diğer her şeyden geçen yıla kıyasla henüz araçta yeterince rahat hissetmediğimi, aracı doğal şekilde süremediğimi görebilirsiniz. Kendinizi araca adapte etmeniz ya da aracı tercihlerinize daha uygun hale getirmek adına bir şeyler yapmanız gerekiyor."

"Her halükarda ikisini de yapmak vakit alıyor. Bunun için bilgi ve deneyim gerekiyor. Hatalar yapıp, deneme-yanılma yoluyla ilerlemelisiniz ve şu anda yapmakta olduğum şey bu. Bunu mümkün olan en kısa sürede geride bırakmak istiyorum." dedi.

Sainz, gridin ön tarafında yarışmaktan keyif aldığını da ekliyor.

"Bundan keyif alıyorum. Benim için farklı bir deneyim ve gridin bu kısmında farklı şekilde sürmeniz gerekiyor çünkü tamamen farklı bir senaryo var fakat buna yavaş yavaş alışıyorum."

"Halihazırda çok şey öğrendim ve bu deneyimi sezonun kalan yarışlarında uygulama niyetindeyim."

"Önümüzde hâlâ çok yarış var. Şampiyonanın bitimine epey zaman var. Yani elimizde hâlâ savaşabileceğimiz bir şey var. Adapte olup, aracı gerçekten hissettiğim zaman iyi sonuçlar alacağımdan şüphem yok."

Sainz, bu yıl iki kez yarış dışı kalmasının ardından Max Verstappen'in 42, Leclerc'in ise 33 puan gerisinde yer alıyor.