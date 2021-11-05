Sainz: "Hedefimiz yıl sonuna kadar her yarışta McLaren'dan önde olmak"

Ferrari, Sochi'ye yeni bir hibrit ünitesi getirdi ve bu yeni ünitenin odak noktasının çoğu, sıralama turlarınaydı ve bu, takıma fazladan 0.1 veya 0.2 saniye kazandırdı.

Carlos Sainz bu güncellemelerin yarışa katkısı olup olmadığı hakkında, "Belki biraz."

"Çok fazla detaya girmeden, bataryada daha fazla kapasite varsa, mücadelelerde de daha fazla kapasiten oluyor diyebilirim. Yarışırken, bataryayı daha fazla kullanabiliyorsun. Tahliye kapağını açtığımızda, sahip olduğumuz ekstra gücü ihtiyaç duyduğumuz yerlere konumlandırmak için, hibrit sistemi kullanıyoruz. Yani her şey biraz fark yaratıyor. ” dedi.

Carlos Sainz bu yıl, Sebastian Vettel'in takımdan ayrılmasının ardından McLaren'dan Ferrari'ye katıldı ve burada Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı oldu.

Carlos, Ferrari ile yarışmanın, Ferrari'ye karşı yarışmakla arasındaki farkları hakkında, "Geçen yıl iyi bir deneyim yaşadım. Çünkü Charles ve Seb sıralamaların çoğunda bizden öndeydi ve 2020'de birçok kez onları geçme şansım oldu. Onlar hızlarını korumakta sıkıntı yaşarken biz arkadan geliyorduk."

"Bu yıl kaydettiğimiz ilerlemenin büyük olduğunu görebiliyorum, F1 açısından büyük. Bu yüzden fabrikadaki herkes iyi iş çıkardı. Hâlâ eksiklerimiz var, motorlar konusunda hâlâ bir örnek değiliz. Ferrari her konuda örnek olmak istiyor ve biz de takım olarak gelişmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl bir sonraki adıma geçmek istiyoruz." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, in the pits Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takım arkadaşı Chares Leclerc, yüksek yere basma güçlü paketlerinin, bu sezon genellikle iyi çalıştığını söylemişti.

Sainz, paketlerinin Meksika'da nasıl çalışacağı hakkında, "Bence hiç kimse araçları geliştirmeseydi, Meksika'da kendimizi mücadelenin arasında için çok iyi bir fırsatımız olurdu. Fakat bence Monako'dan beri hem Red Bull hem de Mercedes araçlarını çok geliştirdi."

"Bir dünya şampiyonluğu savaşındalar ve gelişmelerle birlikte bizimle aralarında biraz fark açtıklarını görüyoruz. Araç için, az önce bahsettiğim hibrit sistem dışında herhangi bir geliştirme yapmadık. Bu yüzden yılın başında gördüğümüz kadarıyla, evet bize uyması gereken bir pist. Ancak bir yandan da hayır, çünkü iyi takımlar bu dünya şampiyonluğu mücadelesinde çok gelişti, biz ise hibrit sistemimize ve 2022 projemize odaklandık." dedi.

Takımlar şampiyonasında McLaren, 3.5 puan farkla Ferrari'den önde, üçüncü sırada yer alıyor.

Sainz, "Hedefimiz, yıl sonuna kadar her yarışta McLaren'ın önüne geçmek."

"Hâlâ önde olacağımız yarışlar olduğuna inanıyorum. Monza'da ve Soçi'de bizden çok daha hızlı olduklarını unutamayız. Pistlere bağlı. Açıkça görülüyor ki yeni hibrit sistem bize onlarla yarışmak için daha iyi bir fırsat sağladı. Ancak yine de piste bağlı olacağını düşünüyorum." dedi.