Sainz: "Zorluklara rağmen pole için savaştım"

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Ferrari pilotu Sainz, pole pozisyonunu alan takım arkadaşı Charles Leclerc'in yanında ön çizgide olmayı sadece 0.006 saniyeyle kaçırdı ve Max Verstappen yarın ön çizgiden başlayacak. Yarınki Bahreyn Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak olan Sainz ise sıralamaların ardından biraz hayal kırıklığına uğramış görünüyordu.

Sainz, cuma gününe kıyasla bugün önemli ilerleme kaydetti ve Leclerc'in performansıyla aradaki farkı kapattı. İkinci ve üçüncü antrenmanların sonunda Monakolu pilottan yaklaşık 0.4 saniye daha geride olan İspanyol pilot, bugün pole pozisyonunu alan takım arkadaşından sadece 0.129 saniye daha gerideydi.

Sıralama seansından sonra konuşan Sainz, şu ifadeleri kullandı: ''Görüldüğü üzere Charles benden daha fazlasını yapabildi ve aracın maksimum potansiyelini çıkarabildi. Ancak, hafta sonu boyunca kaydettiğimiz ilerlemeden mutluyum. Çok uzaktaydım ve aracı nasıl süreceğimi çözmeye çalışırken çok zorlandım.''

''Hafta sonunun başında, ilk sıradan yarım saniye gerideydim ve bugün pole pozisyonu için savaşabilmek benim açımdan harika haberler demek.''

Sainz, Leclerc'in attığı adımı atamadığını ve geçtiğimiz yıl boyunca, bu hafta sonunun başında zorlandığı kadar zorlanmadığını ekledi.''

''Son onluk saniyeyi araçtan çıkaramadım ve yazık oldu ancak günün sonunda, Charles bunu hak etti. O tüm hafta sonu boyunca önlerdeydi ve takım da harika bir iş çıkardı.''

''Sorun şu ki geçtiğimiz sene bu kadar zorlanmamıştım. Çok rahat olmadığım pistlerde bile yaklaşık 0.1 saniye gerideyken, bu hafta sonu birinci antrenmanlarda 0.7-0.8 saniye gerideydim ve adım adım iyileştim.''

Sainz, tamamen hayal kırıklığına uğramadığının da altını çizdi.

''Aracı hâlâ tamamen anlamadım. Zorlanıyorum, sürerken çok düşünüyorum ve sanırım bu benim dikkatimi dağıtıyor. Ancak aynı zamanda çok sinirli olamam çünkü kendimi pole için savaşırken buldum. Sürüş şeklime göre bu sonucu kabul edeceğim.''