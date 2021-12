Sainz: "Ferrari'deki ilk sezonum büyüleyici geçti"

Carlos Sainz, ilk turda Lando Norris'i geçmesinin ardından kusursuz bir performans sergiledi ve Perez'in yarış dışı kalmasıyla da üçüncülüğe çıktı. Son anlarda yerini koruyan İspanyol pilot, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak sezonu podyumla tamamladı.

Sainz bu sonuçla, pilotlar şampiyonasında hem Norris hem de Leclerc'i geçti ve sezonu beşinci sırada tamamladı.

Sainz, "Podyum, özellikle geç çıkan güvenlik aracıyla olan her şeyden sonra kesinlikle iyiydi. Her zaman, iyi bir tempoyla doğru zamanda doğru yerdeydik. Ferrari'de benim için büyülü bir ilk sezonu, bir podyumla, şampiyonada 5. sırayı alarak bitirdim. Bugün her şeyi aldım ve kesinlikle keyifliydi."

"Bugün sıralama turlarından daha çok güçlüydüm, gördüğünüz gibi bugün yarışa girerken iyi bir tur attım. Gride giderken araç gerçekten iyi hissettiriyordu ve sert lastiklerle güçlü bir ilk bölüm yaptık. Sondaki güvenlik aracıyla gerilim yüksekti ama bir arada tutmayı başardık ve çok keyif aldım." dedi.

Şampiyonayı ilk iki sırada götüren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bu yarışa eşit puanlarla geldiler ve yarışı önde bitiren isim şampiyonluğunu ilan edecekti.

Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı ve 2021 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Sainz, "Bence bugün zirveye hangisi çıkarsa çıksın, bunu hak edecekti. Bence kariyerlerinin zirvesinde olan ve harika bir şov ortaya koyan iki harika sürücü var."

"İkisine de tebrikler. Özellikle de Max'e bu mega galibiyetten sonra tebrikler. Onun adına mutluyum çünkü Toro Rosso'da ilk yılımızda birlikteydik ve şimdi onun bir dünya şampiyonluğu kazanabileceğini görmek, benim için de iyi bir şey ve bunu örnek alıyorum." dedi.