Sainz: "McLaren, iki hafta sonunda da yarışı bizim önümüzde bitirebilirdi"

Bu hafta sonu, Losail Uluslararası Yarış Pisti'nde tarihteki ilk Katar Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Katar GP öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında, "İlginç bir pist gibi."

"Çünkü normalde haftalar öncesinde simülatörde olurum ama beş haftadır yollarda olduğum için henüz simülatöre geçemedim. Bu yüzden, kameralardan gördüklerim dışında pistin nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ancak bu hafta sonu sprint yarışı yok ve alışmak için 3 tane antrenmanımız var." dedi.

FIA, Katar Grand Prix'si öncesinde pistte yaptığı incelemelerin ardından beş farklı virajla ilgili limit ihlallerini sıkı şekilde kontrol etme kararı aldı.

Sainz, pist limitleri hakkında, "Keskin virajlar var o yüzden sorun olmamalı. Çünkü keskin virajlar ya siyah ya da beyaz olur. Ancak beyaz çizgi ya da kerbler hakkında genel bir tartışma olacak. Burada çim var gibi görünüyor ve çim de kum dolu. Piste kum taşımak çok zorlu olabilir. En azından tutarlı bir kural uygulaması olmasını ve farklı bir pistte güzel bir hafta sonu geçirmeyi umuyoruz." dedi.

Sainz, geçtiğimiz hafta Brezilya GP'de starttan birkaç metre sonra Norris ile temas yaşamıştı.

"Temasımız yarışımı etkilemedi. Yere basma kaybı veya başka bir açıdan, araca hasar vermediğim için oldukça şanslıydım."

"Tabii ki 1.viraja ve 4. viraja girişime engel oldu ve bu da pozisyon kaybetmeme neden oldu. Ancak sonunda tüm yarışı Charles'ın arkasında geçirdim, iyi performans gösteriyormuş gibi hissettiğim bir yarıştı ve düzgün bir starttan sonra önde olmalıydım. Yarışı geride geçirmek zorunda kaldım ama bunun dışında güçlü bir hafta sonuydu. Sadece Pazar günkü start anı, güçlü bir hafta sonu geçirmeme mâl oldu."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, and the remainder of the field after the safety car

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images