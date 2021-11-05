Sainz: "Meksika'da lider grupta olmamız zor"

Ferrari hem Türkiye hem de Austin'de iyi performans ortaya koymayı başarmış, McLaren'a kıyasla bir adım öne geçmiş gibi görünmüştü.

Şimdi, yüksek yere basma gücü paketinin kullanıldığı Meksika'ya gidilecek ve bu paketin kullanıldığı yerlerde Ferrari hep güçlü oldu.

Sainz, Meksika GP öncesi şöyle dedi: "Austin'de, Daniel'e karşı oldukça iyi bir erken pit stop denemesi yaptık ve bu da bizi beşincilik için iyi bir yola sokacaktı. Fakat yarıştan sonra da söylediğim gibi, pit stop hatası nedeniyle bu sonuç takımı üzdüğü kadar beni de üzdü. Yani birbirimizi suçlamamız gereken bir şey yok. Gelişmeye ve öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor. Bu yıl zaten tutarlılık anlamında geçen yıla göre büyük bir adım atmayı başardık. Geçen yılın bu noktasında dokuzuncu en iyi takımdık ve şimdi tutarlılık anlamında üçüncü en iyi takımız."

"Mekanikerlere güvenim tam, tüm ekibe güveniyorum, bunu geliştireceğimize eminim çünkü bu alanda en iyi olmak istiyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz."

"Meksika'ya gelirsek, burada her zaman hızlı olduğumu hissediyorum. Her zaman sıralama turlarında çok iyi turlar çıkarmayı başardım ama bunları pazar günü iyi sonuçlara dönüştüremedim. Yarışta dayanıklılık tarafında, frenlerle ve motorla çok fazla şey oluyor. Geçmişte belli sebeplerden dolayı burada [pazar günleri] epey zorlandım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Umarım bu yıl her şeyi bir araya getiririz ve sağlam bir hafta sonu geçiririz. Bence doğru araçlara da sahibiz."

"Herkes lider grupta olmamızı bekliyor ama Mercedes ve Red Bull'un çok ileride olduğunu ve yıl boyunca geliştiklerini bildiğim için, bunun olacağını pek sanmıyorum. Bana göre bu, bizim için iyi bir pist olacak ama aynı zamanda ön bölümde olmamızı sağlayacak kadar iyi olduğunu da pek sanmıyorum."

"Şahsen biraz daha temkinli kalmak istiyorum çünkü pole pozisyonu için savaştığımız son yarışlar Monako ve Bakü'ydü. O günden bu yana Mercedes ve Red Bull, araçlarını geliştirmeye, bizim yaptığımızdan çok daha fazla yatırım yapmaya devam etti çünkü dünya şampiyonluğu için savaşıyorlar. Oysa biz tüm odağımızı gelecek yıla çevirdik. Bu yüzden temkinli olacağım. Fakat McLaren'la olan mücadelede iyi bir fırsatımız var. Bakalım onları geride bırakıp, pozitif ivmeyi devam ettirebilecek miyiz?"

Üçüncülük savaşı sorulduğunda Sainz, "Şu anda avantaja sahipler. Son birkaç yarışa, yani Türkiye ve Austin'e baktığımızda biraz daha hızlıydık. Rusya'da ise onlar daha hızlı bir araca sahipti. Bence Rusya ve Monza'da açık şekilde daha hızlılardı. Austin ve Türkiye'de ise biz açıkça daha hızlıydık. Herhangi birimiz hata yapınca, diğer takım öne geçiyor. Bu gerçekten çok yakın, heyecanlı ve harika bir savaş. Umarım kazanabiliriz fakat şu anda kimin önde bitireceğini söyleyemem. Bence şartlar eşit."

"Üçüncülük Ferrari için sembolik bir hedef. Ferrari olarak temelde kazanmak istiyoruz. Elbette üçüncülük dördüncülükten daha iyi ama kazanmak istiyoruz ve kendimizi, gelecekte kazanma fırsatına sahip olmak için hazırlıyoruz. McLaren'la olan bu savaş da bizim için iyi bir eğitim oluyor. Gelecek yıl ön bölümde olmamız ve hem takımlar hem de de sürücüler şampiyonasında liderlik için savaşmamız halinde bizim için iyi bir hazırlık olacak."

"McLaren gibi güçlü bir takıma karşı bu şekilde savaşıyoruz, neredeyse her hafta sonu araçlarından maksimumu alıyorlar ve tüm potansiyeli çıkarmayı başarıyorlar. Yarış hafta sonlarını yönetmede çok iyiler. Onlara karşı giriştiğimiz bu savaş ve antrenman, gelecekte ne olursa olsun bizim için iyi bir hazırlık oluyor. Yani üçüncü sıra biraz sembolik bir şey, ancak kendimizi geleceğe hazırlamak adına, bir ekip olarak iyi bir hedef." cevabını verdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images