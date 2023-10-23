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Sainz: "Yarış tempom gelişti, sıra sıralama performansını arttırmakta"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, yarış temposunu son dönemde arttırdığına inanıyor.

Editör Ezel Tan
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Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, yarıştan sonra Parc Ferme'de

İspanyol pilot, pazar günkü yarışta iyi bir performansla dördüncü sırada finiş gördü fakat Lewis Hamilton'ın cezasıyla üçüncülüğe çıktı.

Sözlerine yarışı değerlendirerek başlayan Sainz, "Bence alabileceğimiz en iyi sonuçla ayrılıyoruz. Yarış boyunca iyi bir tempo sergiledik ve son bölümde öndekilerle farkı kapattık."

"Fakat bizden daha hızlılardı ve onlara tüm yarış ayak uyduramadık."

"Bence genel performans anlamında olmak istediğimiz yerde değildik fakat bunun zor bir yarış olacağını zaten biliyorduk. 

"Yine de yarıştaki performansımdan dolayı çok mutluyum, sadece kendi yarışımızı yaptık ve iyi bir sonuç aldık."

"Bu hafta sonu yarışta nispeten daha güçlü olduğumu düşünüyorum. Sıralama turlarında ise istediğim noktada değildim, aslında son birkaç yarıştır durum böyle. Buna bir bakmam lazım."

"Fakat yarışta hızlıyım, Suzuka'da da hızlıydım, burada da hızlıyım ve şimdi sıralama turlarındaki hızımı geri kazanmaya odaklanmam ve bunu yaparken yarışta iyi bir iş çıkarmaya devam etmem gerekiyor."

"Şu anda yarış temposu kesinlikle sağlam."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Sainz, Mercedes'in getirdiği güncellemeyle ikinciliğin artık zora girdiğini kabul ediyor.

İspanyol pilot, "Evet, buna katılıyorum. Ancak bu aracın zayıf olduğu noktalar, sürüş zorluğu ve tümsekler göz önüne alındığında, bu hafta sonu lastik aşınmasının ve yarış hızımızın harika olmamasını bekliyordum."

"Yaşadığımız şey dalgalanma olmasa da sürüş iyi değil, bu yüzden de çok zorlanıyoruz."

"Normal bir hafta sonuyla daha fazla zamanım olsaydı, aracı kesinlikle biraz daha hızlı ve yarış için biraz daha iyi hale getirebilirdik." dedi.

Sainz, bir noktada Leclerc'le yer değiştirdi.

Bu konuda, "Sanırım o noktada çok daha hızlıydım. Yani pozisyon takası olsun ya da, bence zaten öne geçecektik."

"Sanırım o noktada hiç zaman kaybetmedik, Checo arkadan geliyordu, yani her zaman zor olacaktı." dedi.

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