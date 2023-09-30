Sainz: "Gelecek yılki aracın 'yeni bir başlangıç' olmasını umuyorum"
Carlos Sainz, Ferrari'nin gelecek yılki Formula 1 aracı için beklentilerini detaylandırdı.
Geçen sezon podyumun en üst basamağına geri dönen Ferrari, 2023 sezonunda istikrarlı bir şekilde ön sıralarda mücadele etmeyi umuyordu.
Ancak, Red Bull bu yıl şimdiye kadar biri dışında tüm yarışları kazanarak sezonu domine etti.
Ferrari, Singapur'da Milton Keynes merkezli takımın form düşüklüğü fırsatını kaçırmadı ve Sainz, kariyerinin ikinci zaferini elde etti.
Ancak Ferrari tüm yıl boyunca sorunlarla mücadele etti ve pilotlar virajlardaki öngörülemezliğinin altını çizdi.
Buna ek olarak, araç lastik yönetimi konusunda da zayıf kaldı.
Sainz, 2024 aracı için bu sorunların ortadan kaldırılacağına dair umudunu dile getirdi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
İspanyol pilot, "Elbette gelecek yılın aracına uygulanabilecek bazı ayarlar var."
"Ancak gelecek yılki aracın bu araçtan tamamen farklı özelliklere sahip olmasını ve biraz yeni bir başlangıç olmasını umuyorum."
"Bu yılki araç bize biraz baş ağrısına sebep oldu. Ancak tek turda, C5 lastiklerle belirli pistlerde çok ama çok hızlı olabiliyor."
"Ancak Singapur'da bile yarışta lastik aşınması konusunda özel bir şey yapmadığımız doğru, hâlâ ele almamız gereken zayıf yönleri var."
"Umarım bu durum gelecek yıl için daha büyük bir pencere açmamızı sağlar ve sadece bu koşullarda değil genel olarak hızlı olmak için bir fırsat verir." dedi.
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