Sadece dört takım Hollanda GP'ye güncelleme getirdi

En iyi takımlar Zandvoort'a Spa'da kullandıkları araçların tamamen aynısını getirdiler. Bu hafta sonu Red Bull Racing, Ferrari ve Mercedes'in herhangi bir güncellemesi yok.

Bir yandan Hollanda pisti daha fazla yere basma kuvveti gerektiriyor, ancak bu tür yere basama kuvveti için tasarlanan arka kanat önceki yarışlarda kullanılmışsa, sonraki yarışlar için FIA'ya bildirilmesi gereken "yeni parçalar" arasında yer almıyor.

Yani araçlarda bazı değişiklikler olsa da, bunlar sezon içerisinde kullanıldıkları için yeni sayılmıyor.

Bu kapsamda sadece Alpine, AlphaTauri, Williams ve Alfa Romeo yeni güncelleme hazırladı ancak onların güncellemeleri de çok büyük değil.

Alfa Romeo, difüzöre daha fazla hava gönderilmesini sağlayacak güncellenmiş arka fren hava kanalları hazırladı.

Alpine F1, Hollanda Grand Prix'si için hem ön hem de arka kanatta bazı değişiklikler yaptı. Takım bu güncellemeyle daha fazla yere basma gücü üretmeyi planlıyor.

Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'nın araçları da güncellenmiş arka kanada sahip.

Williams daha da küçük bir değişiklik yaptı ve ön kanat uç plakaları, aracın önündeki dengeyi iyileştirmek için hafif şekilde yeniden tasarlandı.