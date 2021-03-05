S Sport Plus artık cuma antrenmanlarını da canlı yayınlayacak!

Formula 1'in Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, artık cuma antrenmanlarını da ekranlara getirme kararı aldı.

Şimdiye kadar sadece sadece cumartesi günkü 3. antrenman, sıralama turları ve yarış canlı yayınlanıyordu.

Artık cuma antrenmanları da Türkiye'de canlı şekilde yayınlanacak. Bu, F1 Türkiye tarihi için de bir ilk olacak.

S Sport Plus'tan yapılan açıklama şu şekilde: "F1 bu sezon S Sport Plus'ta bambaşka!

"F1 Cuma Antrenman Turları da artık canlı yayınla S Sport Plus'ta!

"Formula 1 Türkiye yayın tarihinde ilk kez, tüm F1 antrenman ve yarış turlarını canlı yayınla motor sporu takipçileriyle tek adreste buluşturuyoruz."

Şimdilik cuma antrenmanlarının TV'den mi yoksa sadece S Spor Plus üzerinden mi seyredilebileceği bilinmiyor.

Ayrıca cuma antrenmanlarını Serhan Acar'ın mı yoksa başka bir ismin mi anlatacağı belirsiz.

S Sport'un yakın zamanda detaylı bir açıklama yayınlaması bekleniyor.