Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı değişebilir!
Son çıkan haberlere göre S Sport, yeni sezonda Formula 1'in Türkiye'deki adresi olmayı bırakabilir.
Saran Medya, uzun süredir Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduruyordu ve bu kapsamda yarışlar, S Sport'tan canlı yayınlanıyordu.
Hatta S Sport Plus platformunda ilk antrenman seansı da dahil olmak üzere tüm seansları canlı yayınlanıyordu.
Fakat 2024 yılında Saran Medya'nın F1'le olan anlaşması sona erdi ve görünüşe bakılırsa yeni bir ihale süreci başladı.
S Sport Plus'ın Formula 1'i kendi içerik listesinden kaldırmış olması, yayın haklarının artık S Sport'ta olmayacağı söylentilerine yol açtı.
Sosyal medyada dolaşan haberlere göre S Sport yeni sezonda F1'in Türkiye'deki adresi olmayacak. İddialar ihale sürecine Bein'in katıldığı ve yayın hakkını almak üzere olduğu yönünde.
Konu hakkında hem Bein hem de S Sport tarafından resmi bir açıklama gelmedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso'nun önünde, Aston Martin AMR23
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