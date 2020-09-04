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Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

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S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Ekleyen:
, Editör

Türkiye'de Formula 1'i yayınlayan S Sport kanalı, Digitürk platformu ile anlaşmasını sonlandırdı.

Uzun süredir Formula 1'i Türkiye'de yayınlayan S Sport, bugün bir açıklama yayınlayarak artık Digitürk platformunda yer almayacağını duyurdu. Böylelikle F1 artık Digitürk platformundan yayınlanmayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyuna Duyuru

Türkiye’de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.

Bizi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:
S Sport Plus uygulaması - D-Smart 78. Kanal - TV+ 77. Kanal- Tivibu 74. Kanal - Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal

Saygılarımızla,
S Sport"

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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